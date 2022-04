"El corazón madrugador de esas mujeres nos despertó de los cimientos de la desesperanza"

La celebración de la Pascua ha llenado hoy la Catedral de Jerez. La solemne pontifical ha conmemorado ese tiempo nuevo al que la Cuaresma, y la Semana Santa como parte final de ella, han servido de preparación a los fieles. Monseñor José Rico Pavés la ha presidido acompañado de amplio presbiterio. En las naves del primer tempo asidonense, permanecía el testimonio de estaciones de penitencia interrumpidas y convertidas en excepcional presencia de los pasos que tuvieron dificultades con la lluvia el Lunes y Martes Santo. Pero, con preeminencia entre las imágenes de Cristo recibiendo la Cruz, cargando con ella o crucificado, la del Resucitado que procesionaría por la tarde, cuando las otras hubieran salido de vuelta a sus sedes, era centro de atención.

"La semana estrena inicio", dice el obispo en su reflexión semanal para la programación socio religiosa de COPE. "El amanecer de su primer día ha disipado para siempre la oscuridad de la noche" añade contemplando como "el alba trae la noticia que todo lo cambia". "Jesucristo resucitado, Satanás derrotado, el pecado redimido, la muerte muerta, el llamto por fin y para siempre consolado" explica mencionando que "la liturgia vespertina recoge los primeros rayos de luz que quiebran las tinieblas invitando a participar en la santa Vigilia Pascual". Escúchalo aquí tras haber sido su mensaje, esta mañana en la antena de COPE, contenido sustancial del espacio 'Iglesia Noticias' emitido tras la celebración de la Eucaristía que ha podido ser disfrutada por los oyentes.





En su reflexión, se refiere el pastor a la Vigilia Pascual diciendo que "durante esta noche la Iglesia celebra el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, proclama el triunfo de su Resurrección e invita a toda la Humanidad a pasar con Cristo de las tinieblas a la Luz, del error a la Verdad, de la muerte a la Vida, del pecado a la Santidad". "Para rescatar al siervo, envió el Padre a su Hijo amado; el pecado y la muerte, definitivamente derrotados" recuerda. Su tono se deja llevar por la alegría pascual: "Cristo vive para siempre", exclama pensando ya en ese camino que se abre desde ahora hasta Pentecostés: "La cincuentena Pascual será marco privilegiado para el encuentro renovado con el Resucitado".

"La noticia de la Resurrección del Señor es, primero, constatación de un hecho que acontece en la Historia y supera los límites del espacio y el tiempo, una aparición extraordinaria pone nombre a lo sucedido: no se debe buscar entre los muertos al que vive para siempre" indica para preparación de los fieles en el sentido de que "para comprender lo acontecido es necesario recordar la promesa del Maestro: al tercer día, había dicho, resucitadrá el Hijo del hombre". "En la mañana de Pascua, las mujeres reciben una misión superior a la de los Apóstoles: serán ellas las que lleven a éstos el anuncio de la Resurrección" evoca suvbrayando el papel de "las que madrugaron para ultimos auxilios al cuerpo sin vida de su Señor", que son las que "se encontraron llevando las primicias de la Esperanza para toda la Humanidad".

Completa don José sus palabras para este Domingo de Resurrección explicando como "el corazón madrugador de aquellas mujeres despertó del sueño de la desesperanza a los que debían ser los cimientos de la Iglesia". "Bendita mañana de Pascua, que con el anuncio de Cristo resucitado nos trae la imagen bella de la Iglesia portadora de Esperanza" completa su reflexión añadiendo "una pregunta que no envejece" y que "propone cada año la Iglesia durante el tiempo santo de Pascua a María Magdalena". "Qué has visto de camino, María, en la mañana?" es esa pregunta a la que apela no sin ofrecer también la respuesta "siempre nueva que la Iglesia recibe de sus labios con inmensa alegría: "Resucitó de veras mi amor y mi esperanza".