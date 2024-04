Chivite da las "gracias" a Sánchez por "contribuir a la regeneración de la política

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha dado las "gracias" este lunes al presidente Pedro Sánchez después de que haya anunciado que continúa al frente del Ejecutivo y, en concreto, le da su agradecimiento por "contribuir a la regeneración de la política" y por "alejarla del fango".

En la red social X tras la comparecencia pública de Sánchez, María Chivite ha colgado un mensaje en el que se muestra en "contra la desinformación y el acoso". "Gracias presidente @sanchezcastejon por contribuir a la regeneración de la política, por alejarla del fango", ha señalado.

Así lo ha escrito después de que el presidente haya anunciado esta mañana que ha decidido continuar al frente del Gobierno. "He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo", ha indicado, para añadir que "por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia".

La también secretaria general del PSN, ya mostró el pasado sábado en declaraciones a los medios antes del Comité Federal del PSOE su apoyo a Pedro Sánchez y destacó estar "centrada en que el presidente sienta el apoyo del Partido Socialista de Navarra y de los miles de votantes socialistas en Navarra".

Además, Chivite cargó contra los "medios no democráticos" utilizados por la oposición para atacar a Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. "Denunciar que no pueden conseguir por medios no democráticos, mediante la presión, mediante el chantaje, mediante el acoso familiar, lo que no han conseguido las otras", criticó.