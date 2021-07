Monseñor Rico Pavés: "He descubierto aquí mucha vitalidad y raíces profundas"

La cita es a las 11:00 de este sábado 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola. El cuarto obispo de la historia aún joven de la Diócesis de Asidonia-Jerez comenzará su episcopado en una celebración de toma de posesión de la sede en la que estará acompañado por el Nuncio Apostólico del Papa en España, de 23 obispos previstos, autoridades civiles, militares, clero diocesano, Seminario y Pueblo de Dios en general que se verá limitado por el 60% del aforo de la Santa Iglesia Catedral del Salvador permitido en la actual situación sanitaria.

Monseñor José Rico Pavés confiesa sus sentimientos y confía sus reflexiones de vísperas en El Espejo de Asidona-Jerez que, de modo especial y monográfico, se emite en Cope-Jerez en este día de la víspera. Y llega a esta jornada histórica "con confianza puesta en el Señor, con ilusión, con la sensación de que recibo frutos de siembra realizada por mis predecesores, con mucha esperanza de que el Señor quiere seguir construyendo esta Diócesis de Asidonia-Jerez", reconoce con prudencia y una innegable alegría.

Vídeo El nuevo pastor diocesano asidonense-jerezano, monseñor José Rico, en capilla antes de la celebración del sábado 31 de julio en la Catedral





MES Y MEDIO PARA DAR SUS PRIMEROS PASOS

Aun así, laten en el pastor "sentimientos encontrados, por un lado ha tocado despedirse de Getafe y esto supone un desgarro siempre del corazón, por otro ir asomándome cada vez más a la realidad jerezana". "Despedirse de feligreses muy queridos nunca es fácil y, desde luego, parte de mi corazón está todavía en la Diócesis de Getafe" añade confiando que "el Pueblo de Dios que camina aquí en Jerez me ayudará a reconstruirlo para que se lo pueda dar enteramente a ellos". En ello está y con esa expectación alcanza la fecha señalada.

Desde el nombramiento del pasado 9 de junio, monseñor José Rico ha tenido "la oportunidad de encontrarme con el equipo de gobierno, un equipo de sacerdotes que me he parecido de plena confianza con el que hemos preparado lo inmediato, la celebración, y algunas actuaciones inmediatas del próximo curso que es un curso peculiar porque desde la Santa Sede vienen directrices para todas las diócesis que van a marcar mis primeros momentos de estancia en Jerez".

UNA VISITA AD LÍMINA EN EL HORIZONTE CERCANO

Hay otra peculiaridad que marca decididamente los primeros pasos del nuevo obispo diocesano: la visita ad límina que, junto a otros hermanos en el episcopado, le espera dentro de pocos meses, "y esto supone dejar preparada una documentación que remitir a la Santa Sede con el repaso a la vida de la Iglesia Católica desde la última visita que fue en 2014, un esfuerzo que tiene en mi caso la ventaja de ayudarme a revisar la historia más reciente de nuestra Diócesis" para mayor conocimiento de este trozo de Iglesia.

Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, con el director José Luis Mendoza y plantilla de COPE-Jerez en su primera visita a la emisora el 28-07-21





Ya demostró en su primera comparecencia, cuando se anunciaba su nombramiento hace mes y medio, que conocía la Diócesis de Asidona-Jerez. Ahora cabe preguntarse si el contacto directo durante este mes y medio le ha deparado sopresas: "Sorpresas, todas buenas", asegura con satisfacción añadiendo que "descubro que hay mucha vitalidad, hay raíces profundas, en eso hay una diferencia grande con la diócesis que ahora dejo que se está formando; ésta es una diócesis joven pero con profundas tradiciones".

"UN REGALO QUE ESPERO NO ESTROPEAR"

Reconoce su rico patrimonio "que es prueba de su historia", de la vitalidad grande en cofradías y hermandades "que considero una oportunidad preciosa para evangelizar" así como "me parece que es una diócesis proporcionada en extensión y número de sacerdotes, de seminaristas, de vida consagrada, de realidades de apostolado seglar, es un regalo del Señor que espero no solo no estropear sino ayudar a que crezca". En agosto iniciará con las comunidades de vida contemplativa una serie de visitas.

El Sagrado Corazón de Jesús, María Santísima representada por las azucenas y el ancla de la esperanza presentes en su escudo episcopal se ven acompañados, desde su lema 'Ut gaudium meum in vobis', por la alegría. "Recuperar la alegría de creer", indica: "Muchos de nuestros contemporáneos tienen la percepción de que la Iglesia viene a arrebatarle la alegría que el corazón humano reclama". Insiste que "lo que Jesucristo resume como expresión de todo lo que ha querido transmitir a los suyos son palabras que invitan a la alegría".

??#INFORMACIÓN ¿Dónde puedo ver la Toma de Posesión del nuevo Obispo de Asidonia-Jerez?



?? Medios de Comunicación locales, además de TRECE y COPE Jerez retransmitirán en directo la Toma de Posesión de este sábado a las 11hrs.



??Aquí más información ?? https://t.co/3S9dF4cpOhpic.twitter.com/lq0X1NUDzB — Diócesis de Asidonia-Jerez (@MCS_Asidonia) July 29, 2021





ALEGRÍA "SIN RESACA NI DAÑO A LOS DEMÁS"

Prosigue la reflexión de monseñor Rico Pavés sobre la alegría de la fe comparándola con aquella otra tan distinta que nos vende el mundo y que "no produce resaca, no hace daño a los demás, no se alimenta con el insulto ni con el desprecio, es alegría incluso compatible con situaciones dolorosas de la vida". Y completa la idea parafraseando a Teresa de Calcuta: "Quien ama y se sabe amado infinitamente por el Señor sabe qué es la alegría".

También el nuevo obispo quiere estar cerca de los más humildes y por ello su primera misa, en la mañana del domingo 1 de agosto, tendrá lugar en San Rafael: "Me comunican que es una parroquia que está en un barrio sencillo, que ha sufrido el dolor que supone un párroco que ha dañado la conciencia de los fieles y que, ademas, alberga entre sus imágenes la que lleva el nombre de Señor de la Salud, seguimos en pandemia y elevar una oración con esa intención es importante".

Son reflexiones que lo traen a la fecha de su toma de posesión y que expone locuaz y cordial en El Espejo de Asidonia-Jerez con una llamada a la sinodalidad, "caminar juntos, tomar conciencia que en la Iglesia contamos todos", que es desafío que nos viene dado desde Roma y que, junto a "ir conociendo a los más directos colaboradores y visitar a todos y cada uno de los sacerdotes" parecen contenidos más que provechosos para el primer año del episcopado que comenzará este sábado en la Catedral de Jerez.