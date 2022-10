Miguel Ángel, persona sin hogar: "En la calle te miran como si fueras una basura"

"Como me quedé en la calle, ya eres mala persona; la calle es muy dura, es muy sucia y las personas que nos rodean no te miran igual que a otra persona, te miran como si fueras una basura por no decir menos" dice Miguel Ángel Arencibia al recordar aquellos días crudos de los que, afortunadamente, está apartándose gracias a la ayuda de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez. Acogido en el Centro de Día El Salvador, está ya en un momento de su vida en el que, previas prácticas en una empresa, aguarda a poder ser contratado para realizar labores de mantenimiento de edificios. Escúchalo aquí, el 'El Espejo'.

Se trata de uno de los testimonios con los que, en estos días tras la presentación de la Campaña de Personas Sin Hogar, se promueve la sensibilización de la sociedad de la mano de un lema llegadizo para quienes no pueden pasar ni un instante sin la capacidad del móvil: 'Fuera de cobertura'. Y lo cierto es que éste, como otros casos, parten desde una posición normalizada con la que podríamos reconocernos todos. Miguel Ángel llegó a Canarias desde su Cuba natal a los doce años, hizo su vida en estas islas españolas y tuvo dos hijos y uno de ellos encontró el amor y trabajo en Arcos de la Frontera.

Si se contempla una coyuntural pérdida de empleo, una llamada del hijo pensando que en esta otra población gaditana encontraría modo de vida y una salida a la calle comprobamos cómo la situación de 'sinhogarismo' podría llegarnos a todos, a poco que se sumen diversas crisis vitales consecutivas. Pérdidas de empleo, divorcios, problemas de salud, adicciones... y la calle. Y ni siquiera es precisa la aparición de las drogas o el alcohol, que no es ése el caso de Miguel Ángel, para que se llegue a situaciones penosas que terminan convirtiéndose en pozos llenos de desesperanza. Salvo que salgan al encuentro, por ejemplo, los voluntarios de Cáritas.

Francisco Escobar, cerquita de Miguel ángel incluso en la foto, es un educador que, desde el Centro de Día El Salvador, llena de dedicación y esperanza a los beneficiarios de esta labor, a los que en el reconocimiento de su coparticipación en estos procesos se les llama participantes. "Este año estamos incidiendo más en el tema de 'estar fuera de cobertura', hemos dado ese lema porque es como están" dice insistiendo en "la falta de conexión que tienen en todos los aspectos y la dificultad que tienen las personas sin hogar para acceder a sus derechos". A nivel mental, a nivel social, a nivel físico, así se perpetúan situaciones lamentables.

Pero el mensaje, lejos de asumir esos estados, es el de la esperanza permanente. Así se respira en el centro que Cáritas ubicó en un espacio cedido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl sobre el comedor social que ellas atienden a diario. Allí hace "vida de familia" como nos explican. Y allí van conociendo permanentemente casos de compañeros que levantan cabeza, se forman y terminan reinsertados laboral y familiarmente. El cambio es posible. Lo sienten cotidianamente. Y luchan por ello. Como Miguel Ángel. Como otros muchos en su situación. Escucha aquí el testimonio de ambos, educador y participante.

