Cáritas afronta la campaña de PSH: "Jamás estuvimos más conectados y más desconectados a la vez"

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará el próximo 30 de octubre, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez ha presentado hoy una nueva edición de esta campaña, que este año cumple su 30 aniversario. Bajo el lema “Fuera de cobertura. No dejes que se queden fuera”, la iniciativa denuncia la falta de acceso a derechos, y en especial, la desprotección social que sufren estas personas sin un hogar digno.

En la presentación han estado presentes Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, Mila Díaz, coordinadora general de la entidad, así como Silvia Pérez, coordinadora del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas en la Diócesis y David Barrera, participante del Centro de día “El Salvador”.

Juan Pérez ha comenzado su intervención haciendo hincapié en que “en 2022 los efectos no superados de la pandemia se suman al agravamiento de la crisis que provoca la guerra de Ucrania y que sin duda está ahondando en la vulnerabilidad y la exclusión” y ha añadido que “a pesar de la explosión de solidaridad vivida durante la pandemia, junto a ella convive una fría indiferencia y distancia cotidiana del sufrimiento de los más vulnerables”.

Pérez ha insistido en que “estamos llamados a implicarnos y a no pasar de largo ante una realidad que cada día crece y se hace más preocupante” y ha finalizado su intervención agradeciendo a las Hijas de la Caridad su “entrega y disponibilidad”, ya que “esperamos seguir trabajando de la mano por las personas que encuentran aquí un refugio para salir de la calle”.

A continuación, Mila Díaz ha profundizado en el lema de la campaña de este año, haciendo hincapié en que “no debemos dejar que las personas sin hogar se queden fuera de cobertura, desconectadas y desvinculadas de protección” y ha añadido que “el sistema de protección social actual no está siendo ni suficiente ni adecuado para proteger a las personas más vulnerables”. Para ello ha indicado algunas cifras del Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía que ponen de relieve que la exclusión de la vivienda afecta en 2021 al 19,3% de los hogares en Andalucía.

En su intervención, Díaz ha afirmado que “es necesario un cambio de sistema, no podemos seguir avanzando en un modelo de sociedad de consumo y de descarte que no ha funcionado y que ha dejado a miles de personas en las periferias y márgenes”. También ha añadido que “queremos construir una sociedad donde las personas participen y estén en el centro de cualquier política, de cualquier medida, en especial las personas en situación de mayor exclusión”.

290 PERSONAS ATENDIDAS CON 96.600 EUROS EN LA DIÓCESIS

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez acompañó durante el pasado año a 288 personas en situación de sin hogar y sin techo, y concretamente, a través del recurso del Centro de Día “El Salvador” se llevó a cabo una atención integral y continuada a 66 personas. En cuanto al perfil de los participantes, se observa que en su mayoría es hombre (88%), con edad de 18 a 25 años (42%), soltero (80%), con estudios primarios (79%) y extranjero, en un 62%, frente a un 48% de españoles.

Actualmente, además de este recurso diurno para personas en situación de sinhogarismo, Cáritas Diocesana hace una importante apuesta por ofrecer alojamiento digno a los participantes de este proyecto mediante 3 viviendas de autonomía para que las personas puedan iniciar un proceso de cambio en sus vidas.

Además de la intervención mediante este recurso, Cáritas Diocesana cuenta con 29 plazas de alojamiento para personas sin hogar y, durante el pasado año, se dio respuesta a 222 personas que demandaron ayuda directamente relacionada con la vivienda (pagos de alquiler, suministros…) a través de la Cáritas parroquial. Las respuestas ofrecidas en cuanto a vivienda y suministros, suponen el 16% del total de la inversión que la entidad realizó durante el pasado año, lo que supuso un total de 96.664 euros en el acompañamiento de este colectivo.

Tras realizar este balance, Silvia Pérez ha insistido en la importancia de la protección sanitaria, especialmente ante los datos que arroja el Informe FOESSA de Andalucía que indica que la tasa de exclusión social entre las personas que tienen un diagnóstico de enfermedad o trastorno mental es de un 34%. Asimismo, ha incidido en la urgencia de la protección social, ya que “la falta de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, el exceso de documentación solicitada o la brecha digital, hacen prácticamente imposible acceder de forma autónoma a derechos como el Ingreso Mínimo Vital o la Ley de Dependencia”. Finalmente ha concluido destacando que “ellos y ellas necesitan que la clase política y las administraciones se comprometan para facilitar los procesos que conecten con la vida de las personas sin hogar”.

DAVID, LA VOZ DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

David Barrera, participante del Centro de Día, ha cerrado esta presentación con su testimonio de vida. Con 41 años, padre de 5 hijos y tras dejar atrás un problema de adicción, su vida ha cambiado, ya que “hoy sé que no estoy solo, me siento apoyado para conseguir mis objetivos. Este centro es ahora mi casa, he encontrado una familia que me está enseñado a caminar”.

En su intervención, y haciendo referencia al lema de la campaña, “Fuera de cobertura”, David ha explicado la falta de conexión que tiene de los servicios públicos, de las relaciones sociales, de la salud física y mental, incluso de su propia dignidad. “Os digo que la mayoría de las personas que están así tienen un gran corazón que no les cabe en el pecho. Las circunstancias de la vida que nos han tocado vivir son las que nos han llevado a vernos fuera de cobertura”.

