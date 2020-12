"Cuando un enfermo tiene lo que necesita no desea morirse"

Es domingo de la Sagrada Familia. En medio de las jornadas festivas del marco navideño, estamos en la jornada eclesial que advierte en la presencia de Jesús, María y José en nuestros nacimientos el ejemplo en el que se miren las familias, especialmente en las actuales dificultades. Pero este año, en atención al formato más amplio de estas unidades de vida, son los abuelos el centro de atención. 'Los ancianos, tesoro de la Iglesia y la sociedad' es el lema, tan oportuno cuando la recién aprobada Ley de Eutanasia promueve lamentos y reflexiones que tener en consideración.

El programa 'Iglesia Noticias' de Asidonia-Jerez se detiene este 27 de diciembre en la actitud con que se reciben jornada, y nueva legislación, en la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar y Defensa de la Vida. El matrimonio formado por Miguel Ángel Martínez y Aurora Abeledo encabeza esta realidad de la labor de la Iglesia. "Este año ha sido un poco distinto para todos", no en balde se vieron sometidos a la necesidad de paralizarlo todo en marzo con motivo de la pandemia de Covid-19. Se estaba en vísperas de la celebración de la Jornada de la Vida cuando llegó el confinamiento.

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA PASTORAL FAMILIAR

Desde la propia gestión del Centro de Orientación Familiar (COF), donde centralizan buena parte de los detalles de esta acción pastoral diocesana, hasta toda la actividad cotidiana se vio de pronto paralizada. Aunque lo cierto es que no del todo. "Ha habido mucha necesidad, ha habido que ayudar a muchas personas, han enfermado incluso algunos de los voluntarios, no ha sido fácil pero podemos estar contentos de haber estado ahí cuando ha hecho falta, pese a las medidas y todo", subrayan.

También han sido tiempos, obligados por las circunstancias sanitarias, para hacer modificación, "algunas incluso para mejorar". Es el caso de los cursillos prematrimoniales que, ante las dificultades de las parroquias y pese a la supensión de muchas bodas ante los problemas generados por la pandemia, han asumido directamente desde Familia y Vida.

PREOCUPADOS CON LA LEY DE EUTANASIA

Lo que no ha sido aplazado, más bien ha acelerado su aprobción en medio de la pandemia, es la Ley de Eutanasia. "Parece que había prisa por aprobarla", lamentan reconociendo que "ya veníamos preparándonos para ello los delegados, hemos estado intentando formarnos". "La sensación que a todos nos queda es que no tenemos solucionadas muchas cosas, no tenemos buenos cuidados paliativos en toda España, no tenemos suficientes residencias paera ancianos y para discapacitados graves", añaden convencidos que "hay muchas carencias sociales, económicas y de acompañamiento a las familias con un enfermo terminal".

"Las situaciones son muy conflictivas pero no podemos dejar que estas circunstancias se vivan en soledad ni que el Gobierno o las leyes vayan en contra de los enfermos" dicen. Es más, "pensamos que un enfermo que está acompañado, cuidado y tiene lo que le hace falta no desea morirse". "Todos tenemos instinto de supervivencia y cuando te va a coger un coche te apartas y cuando te quemas apartas la mano de la llama, uno no desea la muerte, uno desea que acabe el dolor, que se acabe el sufrimiento sea del tipo que sea" sentencian en medio de una conmemoración que este sábado los ha reunido en eucaristía celebrada en la Santa Iglesia del Salvador, en Jerez.

