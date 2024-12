Juan Luis Morales deja de ser alcalde de Villamartín: "Noto que mi cuerpo me va pidiendo dejar esta responsabilidad"

El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (Andalucía por Sí), ha presentado este miércoles su renuncia al cargo después de casi 14 años al frente de la Alcaldía del municipio. "Siempre dije que hasta donde me llegase la fuerza, hasta donde me llegase la ilusión iba a estar como alcalde y últimamente noto que mi cuerpo me va pidiendo dejar esta responsabilidad en manos de otras personas", ha argumentado.

En un video hecho público en las redes sociales del Ayuntamiento, Morales ha manifestado que "ser alcalde es una responsabilidad inmensa y, aunque no lo podamos imaginar, llevarlo encima es otra cosa distinta".

"Ha sido un placer, un orgullo durante todos estos 14 años estar todos los días, los siete días de la semana, las 52 semanas del año al servicio de los vecinos de Villamartín", ha manifestado Morales, que ha dado las gracias a los vecinos por el apoyo y por haberlo "acompañado en esta singladura tan importante de coger el Ayuntamiento de donde lo teníamos para dejarlo al día de hoy".

Así, ha anunciado que "en unos días, con los procedimientos normales y corrientes que se tienen que hacer como convocatorias de pleno, en 15 o 20 días" se podrá tener un nuevo alcalde. "Espero que cuente con el mismo apoyo que he contado yo, tanto de las personas que me han votado como de las que no me han votado, que me siento igualmente orgulloso de todo el mundo", ha concluido Morales.