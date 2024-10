Alfredo Carrasco: "Aquí todos somos hosteleros, si no estamos a un lado de la barra estamos al otro"

"Aquí todos somos hosteleros, si no estamos a un lado de la barra estamos al otro", dice Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hosteleros de Jerez. Y, por esa regla de tres, diríase que no hay quien no tenga motivos para la celebración este martes 15 de octubre, aunque no pida más que un vaso de agua. Es, en efecto, el Día Mundial de la Hostelería.

"La hostelería jerezana lleva mucho tiempo a la vanguardia de la gastronomía, estamos viviendo un momento álgido, pero no olvidamos que algún tiempo atrás, siendo las condiciones de trabajo mucho más desfavorables, un nutrido grupo de personas nos dejaron un camino hecho que es parte hoy día de nuestro éxito gastronómico en la ciudad", afirma.

Ahora, aunque las condiciones laborales no fueran tan desfavorables, encontrar profesionales dotados de todo aquello que se espera de un profesional de la hostelería no es especialmente fácil. Carrasco analiza la realidad de este sector clave en una tierra como esta receptora de visitantes como la que más en toda España. Y aun así, el presidente no encuentra más que motivos para la celebración.

"Nuestra asociación reconoce anualmente la labor de varios de tantos buenos profesionales que hemos tenido. Es por este motivo que el próximo 12 de noviembre tendrá lugar una Gala Especial, Homenaje y Reconocimientos de algunos de estos profesionales", ha anunciado este martes 15 de octubre.

En este cuarto año consecutivo que ‘Hostelería de Jerez’ lleva celebrando esta iniciativa, se reconocerá y se homenajeará la labor de los siguientes restauradores: Manuel Moreno López, del ‘Bar El Molino’; Manuel Sierra Pérez, del ‘Bar Las Bridas’; Juan Carlos Borrego Sánchez, de ‘Bodega Los Escudos’ y ‘Restaurante Trafalgar' y ‘Bodegas Diplomático’; Dolores Barrera Hidalgo, jefa de cocina ‘El Rincón de Paco’ y ‘El Ermitaño’ Y título póstumo al recordado Antonio Alonso San Ignacio, maitre del ‘Hotel Jerez’.

Además, ‘Hostelería de Jerez’ distinguirá con un reconocimiento especial a algunas personas, empresas o entidades por su vinculación y compromiso con la hostelería y con la ciudad. Reconocimiento Especial a Montesierra, por su compromiso con el sector; Reconocimiento Especial a Ismael Halcón, jefe del departamento comercial de Coca Cola, por su implicación con la hostelería de nuestra ciudad; Reconocimiento Especial a Clúster Turístico Destino Jerez, entidad involucrada con el gremio; Reconocimiento Especial a Diario de Jerez, por su compromiso y difusión de nuestra gastronomía, y Reconocimiento Especial al periodista Eugenio Camacho, por su compromiso y difusión de nuestra gastronomía.