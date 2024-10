José Manuel García Cordero: "A lo mejor le estamos regalando a los hosteleros dos fines de semana"

¿Y si los beneficios de la lluvia van más allá de lo que caiga en el campo y los pantanos? Al buen desarrollo de la Procesión Magna en Jerez en su día determinado de principio, el 12 de octubre, no es que le haya venido bien precisamente. Pero sostiene el presidente de la Unión de Hermandades que quizá no haya mal, que por bien no venga. Es el momento de sentarse él y desentrañar todo lo que ha debido cocerse durante esos días.

"Los pronósticos se están cumpliendo, hoy por ejemplo hay esa tregua de la que sabíamos y mañana viernes entra ya ese frente nuboso que nos dejará agua viernes, sábado y domingo con algunas intensidades altas, tenemos ya alerta amarilla tanto el viernes como el sábado", apunta. A partir de esa realidad es cómo se plantea la viabilidad del 19 de octubre, comenzando por dejar salvaguardadas las celebraciones en los templos.

Explicar todo ello, en lo que obispo y presidente del órgano estaban de acuerdo, fue lo que motivó que, en la reunión en la que los hermanos mayores habían de tomar las decisiones, se hiciera presente monseñor José Rico Pavés. "Así me lo transmitió en la reunión que tuvimos en San Dionisio (el mismo día del Patrón) y así fue, se vino al pleno y le explicó a los hermanos mayores los pros y los contras del 19 y, tal como fue transcurriendo la reunión, el compromiso de los hermanos mayores hizo el resto", añade.

El Consejo está entregado en cuerpo y alma a la Magna, yo siempre he dicho a los hermanos mayores que nos sentíamos muy responsables de la situación, aunque la culpa de la lluvia no sea nuestra José Manuel García Cordero Presidente de la Unión de Hermandades

Pero había que lidiar con tantos problemas domésticos de cada cofradía en forma de banda que perdían con el cambio de fecha u otros gastos no contemplados que también pudo no conseguirse. García Cordero deja, sin embargo, claro que "el Consejo está entregado en cuerpo y alma a la Magna, yo siempre he dicho a los hermanos mayores que nos sentimos muy responsables de la situación, aunque la culpa de la lluvia no sea nuestra".

El ambiente en el pleno de hermanos mayores hoy en día es de la mayor cohesión y unión que yo he conocido José Manuel García Cordero Presidente de la Unión de Hermandades

"Ellos entienden que aquí la culpa no es de nadie, vamos todos a una, cerramos filas y todos estamos asumiendo el esfuerzo que hay que hacer tanto económico como de mayor trabajo, y la verdad es que el ambiente del pleno hoy en día es de la mayor cohesión y unión que yo he conocido", explica el presidente. Y, con todo, se pierde por el camino la concurrencia de una de las participaciones, Amor y Sacrificio. "No tenemos conocimiento de ninguna otra, se está trabajando mucho en temas de bandas, de flores..."

Trabajo hecho como para salir el 12

Cuatro reuniones convocadas para los próximos días reunirán los temas pendientes tras el aplazamiento. Habrá cosas que reajustar, aunque con una sola ausencia tampoco la repercusión en los cambios de horarios es importante. "El trabajo está hecho como si fuéramos a salir este sábado día 12, poco más hay que hacer que no está ya hecho a día de hoy", dice el presidente, que se siente orgulloso de los porcentajes de reservas hoteleras generadas (81% el viernes, 91% el sábado) pese a que no se sale este inmediato fin de semana.

Si yo fuera político, si fuese delegado de Cultura, estaría inmensamente feliz de esta decisión José Manuel García Cordero Presidente de la Unión de Hermandades

"Es verdad que puede que haya alguna cancelación, pero creemos que pocas porque mucha gente tenía ya programada la visita a Jerez y por eso se van a, lo queremos coordinar, abrir los templos para que la gente los pueda visitar y, a lo mejor, le hemos regalado a los hosteleros dos fines de semana". Para el 19 se coincidía con el Mundial de Superbikes y en las calles con la para hípica del Campeonato de España de Doña Vaquera, que tendrá lugar en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y que finalmente se ha adelantado al viernes 18.

Cerramos la entrevista contemplando cómo saca pecho 'campillero' este presidente de la Unión de Hermandades, nacido para las cofradías en el castizo entorno de su ermita de San Telmo: "Si yo fuera político, si fuese el delegado de Cultura, estaría inmensamente feliz de esta decisión, y no como algo que fastidie a la ciudad". Lo dicho.