Manolo Lama muestra su admiración por Modric en el día de su despedida: "No es una leyenda del Real Madrid..."

La de este sábado fue una tarde de despedidas en el Bernabéu. Ya en las inmediaciones del estadio horas antes del partido se veían más camisetas de Modric de lo habitual, con amplia presencia de las que luce en la selección croata, y se observaban en las manos de los aficionados las numerosas pancartas que más tarde mostraron en el interior del estadio.

El croata Luka Modric dijo adió al madridismo en el Santiago Bernabéu, con unas palabras de agradecimiento repletas de emoción, orgulloso de lo vivido en "un viaje largo y maravilloso" en el Real Madrid, y pidiendo que "nadie llore porque terminó, sonríe porque sucedió".

Tras trece temporadas y la conquista de 28 títulos, el jugador más laureado de la historia del Real Madrid se despidió de la que fue su casa con su último partido en el Santiago Bernabéu antes de poner el broche en el Mundial de Clubes.

Modric dejó palabras sentidas de agradecimiento hacia el aficionado madridista. "Es difícil pero al final hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, he ganado muchos trofeos aquí pero el más grande que he ganado es vuestro cariño, el amor que me habéis dado todos estos años. No hay palabras para agradecer de verdad todo lo que me habéis dado".

la admiración de manolo lama

Modric, se ha convertido en una leyenda del Real Madrid y así se lo demostró el este sábado el Santiago Bernabéu. Por eso, Manolo Lama aseguró que "Luka no es una leyenda del Madrid, es una leyenda del fútbol, trasciende al madridismo".

"Modric va a estar entre los 50 mejores futbolistas de la historia. Es un jugador espectacular, pero como madridista, como croata, y donde le pongas", continuó diciendo.

EFE Modric se abraza con Toni Kroos en su último partido en el Bernabéu

"Nos ha enamorado, igual que nos ha enamorado a los que lo hemos visto en directo, seguro que hay rivales que digan, a mí me gustaría tener a Modric en mi equipo, porque es muy bueno. Es que Modric era muy bueno", finalizó.

