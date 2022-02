Así vivimos el Cádiz 1-1 Getafe en COPE Cádiz

El Cádiz no pudo pasar del empate ante el Getafe, un rival directo por la permanencia para los gaditanos. El encuentro comenzaría de la peor manera posible, con un penalti en contra por una mano de Álvaro Negredo, que Alberola Rojas no vio en directo, y por la que tuvo que ser llamado al VAR. Borja Mayoral transformaba la pena máxima y adelantaba a los madrileños en el marcador. A partir de ese momento, los locales fueron muy superiores y estuvieron cerca de empatar en varias jugadas, pero no sería hasta la última jugada del primer acto cuando lograrían la igualada gracias a un gol de Negredo tras un taconazo de Espino.

