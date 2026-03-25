COPE
Podcasts
Semana Santa en Cádiz
Semana Santa en Cádiz

Pregón de la Semana Santa de Cádiz 2026

Un cofrade muy vinculado a su hermandad del Carmen, de la que ahora es Hermano Mayor. Recuerda que en Cádiz tienen una de las mejores Semana Santa de Andalucía, con un sello único, por lo que no deben tener complejos de ningún tipo. Un periodista pregonero de la Semana Santa que afirma que los periodistas están para criticar y cumplir ese papel en todos los aspectos para construir y crecer.

Pregón de la Semana Santa de Cádiz 2026
00:00
Descargar
Pablo Durio


Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura88:53 min escucha

Descargar

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 25 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking