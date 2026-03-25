Pregón de la Semana Santa de Cádiz 2026
Un cofrade muy vinculado a su hermandad del Carmen, de la que ahora es Hermano Mayor. Recuerda que en Cádiz tienen una de las mejores Semana Santa de Andalucía, con un sello único, por lo que no deben tener complejos de ningún tipo. Un periodista pregonero de la Semana Santa que afirma que los periodistas están para criticar y cumplir ese papel en todos los aspectos para construir y crecer.
Andalucía - Publicado el
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