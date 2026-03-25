Pregón de la Semana Santa de Almería 2026
Almeriense, de nacimiento y convicción, es un profundo enamorado de la cultura y costumbres de este rincón mediterráneo que ha dado forma a su personalidad. Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería y profesor de Enseñanza Secundaria, ha presentado innumerables actos cofrades y taurinos, cumpliendo ahora su sueño del atril para cantarle a su ciudad el Domingo de Pasión
Andalucía - Publicado el
1 min lectura92:01 min escucha
Temas relacionados
"Cae en Palma de Mallorca un terrorista yihadista extremadamente peligroso, que formaba parte de una red entre Marruecos y España"
Ángel Expósito
Lo último
'CARRERA OFICIAL' | 25 MARZO 2026
97:18 min
Pregón de la Semana Santa de Huelva 2026
120:30 min
Pregón de la Semana Santa de Córdoba 2026
100:11 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
'CARRERA OFICIAL' | 25 MARZO 2026
97:18 min