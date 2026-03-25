Pregón de la Semana Santa de Almería 2026

Almeriense, de nacimiento y convicción, es un profundo enamorado de la cultura y costumbres de este rincón mediterráneo que ha dado forma a su personalidad. Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería y profesor de Enseñanza Secundaria, ha presentado innumerables actos cofrades y taurinos, cumpliendo ahora su sueño del atril para cantarle a su ciudad el Domingo de Pasión