La mejor forma de dar las gracias a los sanitarios es quedarse en casa

Repetto dice que la presión hospitalaria es bastante importante, con muchos ingresados y creciendo el número en UCI, que la llamada tercera ola está siendo con mayor número de contagios que en las anteriores, además son más de mil sanitarios los que se han contagiado por Covid y que viven con gran preocupación esta situación también por sus familia y amigos.

Los sanitarios después de un año de lucha contra el virus pasan por una situación de agotamiento sobre todo mental y piden a la ciudadanía el aislamiento voluntario y salir de casa lo estrictamente necesario para evitar contagios.

El presidente del Colegio de Médicos dice que sería un poco más estricto en las medidas que se aplican desde Gobierno Central y Junta, mirándolo desde el punto de vista estrictamente sanitario, aunque entiende que hay que mirar otros factores a tener en cuenta para aplicar estas medidas que eviten los contagios.

Las vacunaciones van lentas, sobre todo por la falta de vacunas a causa de los retrasos en su fabricación, se sigue vacunando a los sanitarios aunque aún no se ha completado esta primera fase, y advierte que las personas que la vacunadas no están inmunizadas hasta 14 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

Los médicos piden que la mejor forma de darles las gracias es quedarse en casa y salir lo estrictamente necesario para evitar contagios.