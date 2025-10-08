Localizan sin vida al octogenario que buscaban desde la semana pasada en Ortigueira

Los guías y perros de CASAGA participaron en las labores

El cuerpo sin vida de un hombre de ochenta años que se encontraba desaparecido desde la pasada semana en Ortigueira, fue localizado en la tarde de este martes.

El operativo de búsqueda se había activado a solicitud de agentes de la Guardia Civil a través del 112 Galicia.

Durante varios días, se desplegó un amplio dispositivo formado por equipos de distintos organismos, incluyendo a la unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), el GES de Ortigueira, voluntarios de Protección Civil y el equipo de perros de rescate de Casaga.

El único indicio con el que contaban los equipos era la localización del vehículo del octogenario cerca de una cantera, en la carretera de Campos. El esfuerzo de búsqueda se concentró en esta zona hasta que el cadáver fue finalmente hallado.

Fueron vecinos que participaban de manera voluntaria en el operativo quienes dieron con el cuerpo, poniendo fin a la búsqueda de varios días.