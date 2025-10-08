El protocolo de seguridad será revisado en Lugo después de que una vaca se escapase e hiriese a una mujer en el desfile de San Froilán

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Lugo acordó una revisión de los protocolos de seguridad

El Ayuntamiento de Lugo ha informado de que la mujer herida el pasado domingo al ser alcanzada por una vaca que se desbocó en el tradicional desfile de ganado del San Froilán sigue ingresada en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y, aunque su estado es grave, “ya se encuentra estabilizada”.

A raíz de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Lugo celebró este martes una junta de portavoces, con representantes de los tres grupos políticos de la corporación municipal, que estuvo presidida por el alcalde, Miguel Fernández (PSdeG), y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo (BNG), para informar de lo ocurrido en el desfile de ganado.

En esa reunión, el gobierno municipal informó de que la Policía Local ya está trabajando en la redacción de un atestado sobre lo sucedido y aprovechó para lamentar “el estado de la persona herida en el incidente”. También anunció que, de cara a la próxima edición del desfile de ganado, se revisarán "los protocolos de seguridad".

Asimismo, el gobierno local informó a la oposición en la junta de portavoces del trabajo sobre el trabajo previo a la organización del desfile de ganado, con una reunión de la junta local de seguridad que contó “con la presencia de todos los cuerpos policiales (Policías Local y Nacional y Guardia Civil), Protección Civil y Bomberos” para analizar los distintos operativos a ejecutar durante las fiestas, en las más de 200 actividades que conforman el programa del San Froilán.

Posteriormente, aclaró, en la mañana del pasado jueves -2 de octubre-, representantes del Pazo de Ferias y Congresos de Lugo se reunieron con la Policía Local para tratar cuestiones específicas de la seguridad de este desfile.

Primer incidente grave en 18 años de desfile de ganado

Durante el evento, informó el gobierno local, “se contó con efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de seguridad privada -coordinada por el organizador del evento, en este caso, el Pazo de Ferias y Congresos-".

Además, las distintas asociaciones participantes aportaron veterinarios "que velaron por el bienestar animal durante este acto".

“El desfile del ganado comenzó a celebrarse hace 18 años y representa el origen, como feria, de las fiestas de San Froilán. De cara a próxima edición se revisarán los protocolos de seguridad para evitar, en la medida del posible, este tipo de sucesos”, precisó el gobierno local en un comunicado.