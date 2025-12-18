Renta 4. ¿Cómo nos posicionamos en 2026?
Hablamos de en qué situación están los principales activos y qué podemos esperar de ellos para este 2026
Cádiz - Publicado el
2 min lectura3:47 min escucha
Hoy, cómo bien dice el título, hablaremos de en qué situación están los principales activos y qué podemos esperar de ellos para este 2026. Sea cual sea tu perfil inversor, seguro de que te resultará de gran interés todo lo que nos cuenta José Luis Navarro, asesor de Renta 4 Banco en Cádiz.
Vamos a empezar con la renta fija, que ha pasado de ser un “camino de rosas” hace 1 o 2 años, gracias a las continuas bajadas de tipos de interés en Europa entre otras cosas, a suponer todo un desafío. En el 2026, hay muchos más aspectos a tener en cuenta, como el riesgo inflacionista siempre presente o cuántas bajadas de tipos y con qué frecuencia habrá en eeuu. Todo esto provoca volatilidad y la necesidad de ser certeros en cuanto a por qué renta fija apostar… ¿plazos muy cortos, flexibles, corporativa, pública? Tengo que hacer especial mención a la cartera conservadora de renta 4, con un 4% de rentabilidad en lo que va de año y una volatilidad muy controlada, siempre importante para este perfil inversor. En pocas palabras, esto es lo que exigirá 2026 para la renta fija y los conservadores: personalización, gestión activa y capacidad de adaptación.
¿Y qué pasa con las bolsas? ¿Con la renta variable?
Vamos camino de cerrar otro año espectacular, tras el “paso atrás” de Trump y el impacto limitado de sus políticas en la economía. Ya con vistas al año que viene, vemos una volatilidad que seguirá con nosotros y que nos obligará a diversificar: la tecnología sobresale y explica gran parte del crecimiento sí, pero parece también razonable guardar sitio para sectores más “value”, con menor volatilidad y precios menos exigentes En resumen, las empresas han mostrado un crecimiento más que notable y confiamos en que puedan dar continuidad al mismo. Pero, habrá que ser muy selectivos Por tanto, una vez más: personalización, gestión activa y capacidad de adaptación Si quieres asegurarte de que tus inversiones están al día y preparadas para 2026, puedes contar con nosotros con renta 4. Ven a conocernos.
Renta 4 Banco Cádiz
Teléfono: 956 808 340
r4.com | renta4banco.com
Cl. Juan Ramón Jiménez, 1 Dup. (Esquina Avda. Andalucía)
11007 Cádiz | España