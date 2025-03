La pesca de arrastre, las lluvias y módulos de IRPF en el campo, recuperación de humedales en Trebujena y CDI en la Real Escuela

No para de llover y esto tiene su lado positivo y su lado no tan positivo, y es que aparte de no poderse celebrar algunas actividades de este fin de semana, hemos de hablar de daños y corte de carreteras y caminos por el agua, y por otro lo bien que este agua nos va a venir al llenado de embalses, recuperación de acuÍferos, arroyos y el forrage que el campo va a tener para el ganado.

Y felicidades a todas las mujeres por un día en el que seguimos viendo el liderazgo de muchas mujeres al frente de la política agrícola, ganadera y pesquera, empresas, proyectos … sobre todo visibilizar el trabajo en defensa del campo y la mar.

Hoy tenemos invitados, con Fernando Alonso, técnico de Asaja hablamos de los daños en el campo por el granizo y la lluvia caída ASAJA-CÁDIZ pide además a los ministerios de Agrigultura y Hacienda que sean sensibles y justos con la reducción de módulos del IRPF para el Agro gaditano y en especial con la Flor Cortada de la Costa Noroeste.

La asociación agraria solicita, además de la reducción general, que atiendan las reducciones especiales según los sectores productivos, afectados por la sequía, las olas de calor, la DANA, la subida de los precios y la caída de las ventas

Iván López de la Asociación Europea de Pesca de Fondo EBFA nos habla de lo que en principio es una buena noticia y es que celebran que el comisario Kadis ponga a la ciencia como núcleo para la toma de decisiones y definir estrategias de futuro para el sector. Según el comisario, la coexistencia de las áreas protegidas y la pesca de arrastre debe evaluarse caso por caso y no basarse en suposiciones generales

Y hablamos de los humedales en Trebujena con el Alcalde, Ramón Galán y la valoración que hace de la inversión de la Junta para mejorar la funcionalidad del estuario del Guadalquivir. Destaca la importancia ambiental y económica del proyecto, que ha restaurado 260 hectáreas de marismas con un presupuesto cercano a los 2 millones de euros. Trabajos permitirán que estas marismas se conviertan en un punto de turismo ornitológico y en un impulso socioeconómico para la comarca destacando el alcalde la acuicultura como una de las principales actividades en la zona.

La Real Escuela del Arte Ecuestre celebra los Concursos Internacionales de Doma Clásica. Mila Heredero, veterinaria de tratamiento del CDI y Juan Antonio Jiménez Cobo jinete olímpico nos atienden para hablar del caballo y de este Concurso que se celebra este fin de semana y también del 13 al 15 de marzo en Jerez.

También te contamos en Campo y Sal:

La Junta refuerza el liderazgo internacional del aceite de oliva virgen extra en la World Olive Oil Exhibition. Andalucía volverá a ser la región con mayor espacio expositivo en la WOOE al contar con 387 m² para la oferta andaluza. La edición de este 2025 se celebra del 11 al 12 de marzo en Madrid.

Y habrá que debatir también la preocupación por los aranceles que Estados Unidos quiere establecer a productos en los que nuestro pais se juega mucho. Con esto Andalucía defiende ante Bruselas que las regiones sean clave para decidir el diseño de la nueva PAC. El consejero de Agricultura interviene en Agriregions y pide a la UE dar un paso al frente para defender al sector ante futuros aranceles.

La Comisión de Seguimiento de la Sequía del Guadalete-Barbate flexibiliza las medidas de ahorro. La reducción del volumen de riego agrícola pasa del 50 al 40% y se mantienen los 225 litros por habitante y día en Guadalete hasta que no se produzca una nueva reunión que analice y verifique la recuperación de los embalses.

Y el 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patata. El huevo, alimento esencial en la cocina española, protagonista de este día y es que tres de los quince platos más consumidos por los españoles en 2024 contienen huevo: la tortilla de patata, la tortilla francesa y los huevos estrellados.

El huevo forma parte de nuestra identidad culinaria y es uno de los alimentos más completos y nutritivos, rico en componentes que aportan ventajas para nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Nos acordamos de nuestras granjas de gallinas y la calidad de los huevos que se producen en la provincia y en Andalucía.

Esperamos que disfrutes de estos días que estarán pasados por agua, la próxima semana y según indican las previsiones seguirá lloviendo aunque seguro también habrá tregua para algún claro en el cielo. Pásalo bien y ya sabes, los productos de aquí, de nuestros puertos, lonjas, los productos fruto del buen hacer de agricultores, ganaderos y pescadores que te llevan siempre lo mejor gracias a su trabajo.