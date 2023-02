La muerte de Camarón y la Expo 92 de Sevilla llegan a San Fernando con una exposición

El ilustrador y creativo jerezano, Daniel Diosdado, exhibe en el Centro de Exposiciones y Congresos de San Fernando (Cádiz), del 14 de febrero al 3 de marzo, la muestra 'Videoclub 92. Un año de película', una retrospectiva de hechos históricos relevantes que comenzaron en el año 92, como la muerte de Camarón de la Isla, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona o del envío del primer SMS, entre otros.





La muestra está comisariada por el Festival de Cine de Málaga y ha recibido el premio de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid, como ha recordado en una nota el Ayuntamiento de San Fernando.

Cartel anunciador de la exposición



Daniel Diosdado, "uno de los creadores andaluces más demandados por los medios internacionales", ha elegido diez de estos hechos "tan relevantes" y los ha reinterpretado a través de la ilustración como pósters o carteles de películas de las que se podían ver habitualmente en los videoclubs de la época.





Son, como ha señalado el propio autor, "acontecimientos que forman ya parte de la mitología contemporánea y que permiten entender el actual patrimonio social, político y cultural". Por eso, cada uno de esos carteles y de esas ilustraciones tiene un estilo diferente que sigue los códigos de las películas de terror, de acción o las comedias románticas.





"La idea es que en conjunto recordaran a esos momentos cuando íbamos al videoclub a coger una cinta, atraídos por las carátulas. Eso me ha permitido jugar con las diferentes gráficas que se usaban dependiendo del género de cada título, lo que ha dado mucho juego", ha apuntado el ilustrador.





Revistas especializadas como Cinemanía se han hecho eco de esta muestra, que se estrenó en el pasado Festival de Cine de Málaga, y que ha ganado el premio de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid (APIM), cuyos galardones reconocen el trabajo de profesionales de la ilustración de todo el país.





El artista Daniel Diosdado es un ilustrador y creativo de Jerez. Inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde estudia las técnicas tradicionales, para licenciarse finalmente en la Universidad Politécnica de Valencia, motivado por su inquietud de ampliar su campo de estudio en la ilustración y el diseño. Su trabajo, que tiene la idea como punto de partida, se combina con su universo gráfico de color, composición y texturas, para crear sus sugerentes imágenes, que invitan a la reflexión en el espectador.





Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en editorial, publicidad, cartelería, audiovisual y muralismo. Entre sus clientes destacan medios internacionales como The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, El País, Forbes o el Festival de Flamenco de Jerez. Además, tiene publicado el cómic 'Voy Tirando', tras ganar el certamen Desencaja, y participa periódicamente en exposiciones, colaboraciones y talleres.