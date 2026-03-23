La Junta de Andalucía licita en abril el nuevo centro de salud de El Mentidero de Cádiz

La Junta de Andalucía ha anunciado que el próximo mes de abril licitará las obras del nuevo centro de salud de El Mentidero, en la Plaza de Mina de Cádiz. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha detallado que el proyecto contará con una inversión superior a los 5 millones de euros para construir un edificio de 2.200 metros cuadrados.

Este nuevo centro sustituirá al actual, situado en la calle Cervantes, y permitirá incrementar la capacidad asistencial para una población de referencia de 17.000 usuarios. Además, el edificio acogerá la sede del distrito de atención primaria Bahía de Cádiz-La Janda, reforzando la coordinación sanitaria en el territorio.

Un proyecto complejo

El consejero ha reconocido que el proyecto ha sido "complejo" debido al valor patrimonial del entorno, lo que ha requerido una actividad arqueológica preventiva y ha condicionado los plazos. Sanz ha asegurado que, a pesar de las dificultades, "no hemos parado nunca de trabajar" en lo que considera un "proyecto prioritario".

Otras inversiones sanitarias

Este anuncio se suma a otras importantes inversiones en la sanidad gaditana, como el futuro nuevo hospital de Cádiz, que el presidente de la Junta presentó el pasado fin de semana y que ha sido calificado como "uno de los más modernos de España". Sanz ha recordado que desde 2019 se han invertido más de 170 millones de euros en la provincia, con un presupuesto de 40,8 millones para este año.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran las mejoras en el Hospital Puerta del Mar, con la nueva UCI pediátrica, o las ampliaciones en el Hospital de Jerez. También ha mencionado los futuros centros de salud de Vejer, Sanlúcar, Rota y Algeciras, reafirmando el "compromiso del gobierno andaluz" con las infraestructuras sanitarias de Cádiz.

Críticas a la gestión del Gobierno

En otro orden de cosas, Antonio Sanz ha criticado con dureza a la ministra de Sanidad por la huelga de médicos, que según sus datos ha provocado la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios en Andalucía en una semana. "Parece increíble que la ministra no tenga un minuto para reunirse con los médicos", ha declarado el consejero, acusando al Gobierno central de "dejación de responsabilidades".

Parece increíble que la ministra no tenga un minuto para reunirse con los médicos" Antonio Sanz Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía

Sanz ha informado de que ha solicitado formalmente incluir este asunto en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud. También ha respondido al último barómetro sanitario del CIS, que sitúa a Andalucía como la peor valorada, restándole toda credibilidad. "Aquí hablemos de realidades, porque si hablamos de encuestas del CIS, la credibilidad es absolutamente cero", ha sentenciado, asegurando que los datos del propio Ministerio reflejan que Andalucía es la comunidad que más reduce las listas de espera.