Juanma Moreno inaugura el Centro de Fabricación Avanzada como "la nueva llave de la innovación industrial andaluza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado en Puerto Real el Centro de Fabricación Avanzada (CFA), una infraestructura que ha supuesto una inversión de más de 18 millones de euros y que "está llamada a ser la nueva llave de la innovación industrial de Andalucía".

Según ha explicado la Junta, dotado con 1.700 metros cuadrados de instalaciones y equipamiento de última tecnología, este nuevo complejo permitirá a las empresas desarrollar proyectos innovadores, ya que servirá de punto de encuentro entre universidades, centros tecnológicos y las propias firmas, permitiendo que tanto el desarrollo técnico como el proceso de fabricación puedan avanzar de la mano.

"El CFA significa un paso adelante para la economía, la industria y la innovación tecnológica en Andalucía", ha afirmado Moreno, que ha añadido que "va a ser un polo de atracción tanto de conocimiento como de iniciativas pioneras que reforzarán nuestra aspiración a seguir liderando el crecimiento industrial".

En este sentido, ha recordado que "el PIB andaluz crece por encima de la media de España y de la Unión Europea", y que Andalucía es "la segunda comunidad en número de empresas, por delante de Madrid". "Todo esto es fruto de ir todos a una, de una Andalucía entusiasta, decidida a no ser menos que nadie", ha afirmado Moreno.

La previsión es que los primeros proyectos que acoja el nuevo CFA entren en desarrollo este mes de octubre. En concreto, según ha indicado la Junta, ya existe interés de empresas biomédicas (dispositivos, implantes), otras vinculadas a la construcción (búsqueda de materiales sostenibles), y también de renovables por canalizar sus proyectos a través de este nuevo complejo.

Esta nueva infraestructura permitirá a Andalucía afianzar su posición de ventaja en el ámbito industrial, ya que la producción de la comunidad en este ámbito suma nueve meses seguidos de crecimiento. De hecho, si se toma como referencia la progresión registrada de enero a julio, Andalucía ha crecido 12 veces más que la media española (7,3% frente al 0,6%), ha subrayado la Junta.

Asimismo, ha recordado que el CFA se suma a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) como "palanca de impulso a grandes proyectos que sean identificados como estratégicos, por el valor añadido que aportan, para Andalucía". Actualmente, la UAP gestiona una cartera de 142 iniciativas repartidas entre las ocho provincias, que llevan aparejadas una inversión de 18.142 millones de euros y además la creación de 54.194 puestos de trabajo, ha concluido.