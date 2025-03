Jaime Rocha, el gaditano que fue espía del CNI, presenta su novela 'Misiles contra la ETA'

'Misiles contra la ETA' es el último libro del gaditano, aunque nacido en Larache, Jaime Rocha. Una obra en la que el que fuera espía del Centro Nacional de Inteligencia trata de poner el foco donde muchos no lo están haciendo por sus propios intereses, en su mayoría políticos. Una parte de la historia de España que «se quiere lavar ahora y olvidar de manera inexplicable».

Con el convencimiento de saber de lo que habla, Rocha es un auténtico libro de sabiduría. Su experiencia en diferente lugares del mundo trabajando a la sombra y sin ser conocido, ha dado paso a una faceta mucho más pública en la que este gaditano de adopción trata de mostrar todo lo vivido y aprendido.

De ahí que su nueva novela se la plantee «con dos objetivos. El primero dar a conocer lo que pasó en España porque estoy observando que la juventud española desconoce la existencia de ETA y los 50 años de sufrimiento para la sociedad española y sobre todo la vasca. Hablando con amigos nos hemos dado cuenta que parece que se está haciendo borrón y cuenta nueva y que a la juventud no le interesa lo que pasó en estos últimos 50 años. El primer objetivo de esta novela es dar a conocer esa parte de la historia de España que no se puede olvidar y que me han agradecido muchas víctimas de ETA«, reconoce Rocha.

«El segundo objetivo de esta obra es que se conozca el trabajo de un servicio de inteligencia. Mucha gente piensa que en este país ese servicio tiene que tener una actividad del tipo policial y no es así. El servicio de inteligencia recaba y procesa información, luego son las fuerzas de seguridad las que se encargan de actuar y es lo que relata este libro haciendo referencia a la 'Operación Sokoa'», explica el que fuera espía español.

Su novela, 'Misiles contra la ETA', agotada en diferentes plataformas pero presentes en conocidas librerías gaditanas, relata la Operación Sokoa desarrollada en la década de 1980, en los llamados años de plomo: «muchos años de sufrimiento para toda la sociedad española, fueron 853 muertos, muchísimos heridos, ciento y pico mil personas que tuvieron que marcharse del País Vasco porque les hacían la vida imposible. Fue muy duro, muy duro. Y ahora parece que no pasó nada. Eso ha sido lo que me ha impulsado a mí a hacer esto», destaca.

¿Por qué este aparente lavado de imagen de lo que fue el terrorismo en España? «Al Gobierno actual le permiten estar ahí los herederos de muchos miembros de ETA. Me consta que ahora en el País Vasco están tratando de limpiar lo que fue el terrorismo diciendo que la banda se creó para luchar contra Franco, lo cual es absurdo porque cuando más asesinatos se produjeron fue en democracia, a pesar de que se les había amnistiado a muchos terroristas que estaban en la cárcel. Esos mismos terroristas siguieron matando cuando salieron de prisión, alcanzando más de 800 muertos y unos 2.000 heridos. Eso todavía está muy reciente pero se está haciendo un lavado de imagen inexplicable», destaca Jaime Rocha.