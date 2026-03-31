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La Catedral de Cádiz da un paso decisivo y adjudica la restauración de sus torres a una empresa experta

La empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. será la encargada de las obras tras obtener la máxima puntuación en el proceso de licitación

Catedral de Cádiz

  

Catedral de Cádiz

Fernando Crespo

Cádiz - Publicado el

1 min lectura

Las obras de restauración y adecuación de las torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz han dado un nuevo e importante paso. La Mesa de Contratación se ha reunido para la apertura del sobre B, que contiene la propuesta económica y técnica de las cuatro empresas que continuaban en el proceso de licitación.

Tras el análisis, la adjudicataria provisional ha sido la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A., que ha obtenido la máxima puntuación. En la baremación se han valorado, además de la oferta económica, la experiencia en proyectos similares, los trabajos de cantería y los recursos humanos de la compañía.

Una empresa con experiencia en catedrales

La compañía seleccionada cuenta en su currículum con diversas obras en ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza o Lisboa. Entre sus intervenciones destacan trabajos en la Catedral de Sevilla, la Catedral de Toledo, la Basílica del Pilar y la Catedral de Almería.

Además, esta empresa ya participó hace años en fases anteriores de la restauración de la seo gaditana. Una vez se firme el contrato y se completen los trámites administrativos, se espera que las obras puedan iniciarse lo antes posible.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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