Cádiz aprueba sus presupuestos para 2026: 205 millones para “más inversión y más gasto social”

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este lunes los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 204,8 millones de euros, un 4,58% más que el año anterior. Las cuentas, que han salido adelante con el voto en contra de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, se centran, según el alcalde Bruno García, en “dar estabilidad, ganar en inversiones para la ciudad y crecer en lo social”.

Cifra récord en Servicios Sociales

El área de Servicios Sociales contará con un presupuesto histórico que supera por primera vez los 24,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,31%. Esta cifra es 6,2 millones de euros superior a la del último presupuesto del anterior equipo de Gobierno, lo que reafirma el compromiso social del consistorio.

Nunca en este Ayuntamiento se había invertido tanto en lo social" Bruno García Alcalde de Cádiz

Bruno García ha incidido en que esta es una de sus prioridades, afirmando que “nunca en este Ayuntamiento se había invertido tanto en lo social”. Además, se duplicarán las subvenciones a ONGs y entidades sin ánimo de lucro y se mejorarán los recursos destinados a personas sin hogar y al servicio de ayuda a domicilio.

Inversiones y control de la deuda

En cuanto a las inversiones, la cantidad asciende a 9,72 millones de euros. De este montante, 3,85 millones proceden de recursos generales para finalizar proyectos como la segunda fase de los depósitos de Tabacalera o la pérgola de Santa Bárbara, mientras que otros 5,8 millones provienen de un nuevo crédito bancario.

El equipo de Gobierno ha subrayado que este nuevo préstamo no impide que la deuda se mantenga por debajo del 86% de la encontrada en junio de 2023. “Tenemos más inversión en la calle y al mismo tiempo reducimos la deuda”, ha señalado García. Este capital permitirá afrontar mejoras en colegios públicos, el Cementerio de los Ingleses, equipamientos de playas y la renovación del alumbrado público.

Tenemos más inversión en la calle y al mismo tiempo reducimos la deuda" Maite González Portavoz PP en el Ayuntamiento de Cádiz

Apuesta por la vivienda y los barrios

Los presupuestos también muestran un firme compromiso con la vivienda, con 13,4 millones de euros transferidos a Procasa para la construcción y un millón adicional vía crédito bancario. Además, se incrementa la partida para el contrato de transporte público hasta los 7,9 millones y se destinarán 400.000 euros al mantenimiento de los parques infantiles ya renovados.

El alcalde ha recordado que se ofreció a la oposición la posibilidad de incluir propuestas en las cuentas. Finalmente, el equipo de Gobierno ha asumido la propuesta de Adelante Izquierda Gaditana para destinar 200.000 euros a la creación de caminos escolares seguros, para lo que se hará una modificación de crédito tras la aprobación definitiva del presupuesto.