Cádiz acoge el VI Tax Global Meeting, el encuentro de referencia para expertos en fiscalidad

La ciudad de Cádiz será escenario los días 25 y 26 de septiembre del VI Tax Global Meeting, un seminario de alto nivel que reunirá a los principales expertos en fiscalidad de España y del ámbito internacional. Bajo el lema “Ciudadanía, soberanía y Estado de Derecho fiscal”, el encuentro se consolida como una de las citas más relevantes del calendario fiscal.

El evento, impulsado por directivos gaditanos comprometidos con la proyección de la ciudad como sede de debates estratégicos, nace con la vocación de situar a Cádiz en el mapa de las grandes discusiones globales sobre tributación, soberanía y democracia. La iniciativa cuenta con el apoyo de instituciones, despachos y responsables de primer nivel, y refuerza el papel de la ciudad como punto de encuentro para el pensamiento económico y jurídico.

Una agenda marcada por los grandes retos del sistema tributario El programa de esta edición abordará los principales desafíos que atraviesa el sistema fiscal en la actualidad:  Fiscalidad global y soberanía: análisis del impuesto mínimo internacional y de las tensiones entre cooperación global y autonomía de los Estados.

Fiscalidad territorial en España: la reforma pendiente de la financiación autonómica y los retos de cohesión ciudadana.

Estado de Derecho y presión fiscal: los efectos de la proliferación normativa y del debilita-miento de los contrapesos institucionales.

Impacto de la Inteligencia Artificial: la transformación de la función fiscal en empresas y administraciones tributarias.

Visión geopolítica: el papel de España en un mundo marcado por la competencia entre potencias y la emergencia del Sur Global. Expertos y ponentes de primer nivel Entre los participantes figuran destacados juristas, responsables institucionales y directivos de empresas líderes. Miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas compartirán mesa con socios directores de las principales firmas fiscales internacionales, así como con altos responsables de multinacionales y organismos internacionales.

Cádiz, epicentro del debate fiscal

El VI Tax Global Meeting se celebrará en el Parador de Cádiz, en un entorno único que refuerza la apuesta de los organizadores por vincular el prestigio técnico del seminario con el atractivo cultural y económico de la ciudad. “Este encuentro quiere demostrar que desde Cádiz también se pueden impulsar foros de alcance global, capaces de atraer talento y de situar a la ciudad en el centro de debates internacionales de gran trascendencia”, han subrayado sus impulsores.