Alcances expone lo mejor del cine documental en Cádiz: "Tenemos un enorme cariño por el festival en toda España"

La 57 edición de Alcances inunda Cádiz estos días del mejor cine gaditano, andaluz y documental de toda España. Javier Miranda, director del "cuarto festival más antiguo de España", habla de una cita importante que se reencuentra en tierras gaditanas.

"Cuando Fernando Quiñones lo creó siempre tuvo presenta que debía ser un servicio a la ciudad. Tenemos siempre en la mente implicar a Cádiz y con Cádiz en todos los aspectos. Hay sección de cine andaluz y es un aspecto clave siempre que la vinculación andaluza no se pierda. Hacemos un servicio a la comunidad autónoma dando a conocer el cine andaluz".

"Un festival cultural es un agente de intermediación entre unos profesionales y unas películas con la sociedad y la gente de Cádiz. Eso no se puede perder nunca. Recuerdo el año de la pandemia que lo hicimos online y fue triste. Si no implicas a la ciudad y al territorio el festival pierde mucho", señala.

Miranda reconoce que "la vinculación se ha logrado pero cada vez ahondamos más a eso. Estamos haciendo pases en la calle y también acercándonos al público. En verano aumentamos las actividades y con los eventos previos. Creamos un discurso sacando el festival e sus sedes habituales, de las salas de cine.

Un festival con la apuesta del Ayuntamiento. "El ayuntamiento sigue apostando cada año por Alcances. Es un festival municipal y eso nos hace tener en cuenta la ciudad. Cádiz es protagonista, la ciudad como receptáculo de las propuestas implicadas en las actividades", reconoce.

"Los profesionales valoran mucho este festival. Nos tienen un gran cariño porque saben que tienen una gran ventana para sus películas. Cuando visito otros festivales noto el cariño que se tiene a Alances. Nuestro objetivo es trabajar la programación con mucho rigor y buscar la película y al cineasta", concluye.