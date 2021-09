Víctor Chust en COPE: "Nada más llegar, Fali me recordó que en el Cádiz las cosas son diferentes"

Víctor Chust es uno de los fichajes del Cádiz para una temporada en la que el equipo amarillo buscará de nuevo la permanencia en Primera División. El central valenciano, cedido por el Real Madrid, ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

"Tras el partido en Vallecas todos estábamos jodidos porque a nadie le gusta perder. Ahora tenemos un partido importante ante el Valencia en el que hay que sacar los tres puntos como sea", explica. ¿Esperabas ser titular en Vallecas? "Sinceramente no, hay muchos compañeros que lo pueden hacer y lo están haciendo bien. Trabajo todas las semanas para que el entrenador me dé la oportundiad pero tengo compañeros que entrenan muy bien. Estoy aquí para sumar y cuando tenga la oportunidad hacerlo bien. Somos un equipo y tenemos que pensar como tal".

Chust esperaba rotaciones como así fue: "Es lógico que los compañeros tengan que jugar, habíamos tenido otro partido exigente unas horas antes. No me esperaba jugar, ni estar en el banquillo. El míster decide y lo que el vea será lo mejor para el equipo".

El central reconoce que "jugar en el Cádiz me ayuda mucho a mejorar. Un estilo de juego diferente, ni mejor ni peor, que me puede ayudar mucho como jugador. Una de nuestras principales armas es dejar la portería a cero, así tendremos muchas oportunidades para sumar como mínimo un punto".

Adaptación al Cádiz

"Cervera exige a todos. Desde los defensas a los delanteros. Lo importante es que tenemos que correr más que el rival, siempre que lo hemos hecho los puntos han llegado". Una anécdota, Fali dijo en su día que nada más llegar Cervera le recordó que los pases por dentro nunca. "A mi no me hizo falta ni meter un pase por dentro, Fali me dijo que las cosas eran diferentes y yo le dije que ya lo sabía. No me hizo falta ni hacer el pase", explica entre risas el defensa. "Voy a aprender otro fútbol en el Cádiz, eso me va a ayudar en mi carrera", añade.

Sobre la adaptación, el central afirma que "cuando tienes las ideas tan claras como las tiene Cerera es fácil adaptarse, además los compañeros ayudan mucho. Soy partidario del trabajo diario y cuando me den la oportunidad la quiero aprovechar". El jugador revela que "con Haroyan me comunico en inglés. Entre inglés y español nos vamos entendiendo y comunicando".

"Soy consciente que tengo características diferentes y que quizás se espera más de mi sobre todo con el balón en los pies. Todavía tengo muchas cosas que mejorar, por ejemplo en los duelos. Somos un equipo que tenemos que ganar duelos contra los rivales. Se que si fallo tengo al lado un compañero que me puede ayudar. Hemos demostrado cosas y lo que podemos hacer en varios partidos, hay mucho que mejorar pero estamos en ello. Lo de la temporada pasada es muy complicado pero hay plantilla para sacar esto adelante y lograr la permanencia".

"El Valencia asusta siempre"

"Hay que sacar el mayor número de puntos posibles, ante el Valencia será complicado y donde sea", explica el jugador al hablar de un partido especial contra el equipo de su tierra. "El Valencia asusta siempre, tiene un gran equipo pero será un partido idóneo para sacarlo adelante". Otro será contra el Real Madrid: "Tendremos que sacar el partido adelante, puedo jugar sin problemas ya no se llevan las cláusulas del miedo", apunta.

El jugador destaca el apoyo de la afición. "Aprieta mucho y me gusta. Es una afición que está muy encima de nosotros y es importante. Tengo ganas de marcar un gol y celebrarlo en casa".

"Tenemos mucho margen de mejora, hay que creer en este grupo", destaca el futbolista valenciano del Cádiz.

