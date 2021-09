Rayo Vallecano - Cádiz CF: Desaparecidos en Vallecas (3-1)

El Cádiz se había respuesto del descuento ante Osasuna y el mal partido frente a la Real Sociedad con la victoria en Vigo y el buen partido ante el Barcelona. Eso parecía al menos hasta que el equipo se plantó en Vallecas y demostró que hay que volver a empezar. Arrancar de nuevo los motores y darse de una cuenta, de una vez por todas, que sin intensidad, ritmo y capacidad defensiva este equipo está perdido.

Álvaro Cervera lo dice por activa y por pasiva, pero no hay manera. El más claro ejemplo de todo es una misma jugada, calcada, que supone dos goles ante un equipo de Primera División. Imperdonable. Y de ahí a errores que no se entienden y desconexiones de nuevos fichajes que siguen sin aportar nada en absoluto.

El Cádiz llegaba a Vallecas con las esperadas rotaciones. El enorme esfuerzo ante el Barcelona, unido a jugadores que deben aspirar a ser titulares, invitaban al técnico a mover el equipo y dar entrada a Akapo, Cala, Jonsson, Bastida y Andone. Significativo lo del rumano, nulo en todos los sentidos, al igual que Arzamendia, cero. Dos de los nuevos fichajes que aún no han aterrizado, o eso parece.

El comienzo del partido dejaba a las claras que el Cádiz entraba mal y perdido. Una jugada por banda izquierda acababa en gol de Alvarito. Espino y Arzamendia eran retratados, al igual que en el segundo tanto. Idéntica jugada y gol de Falcao. Tremendo.

Con poquito el Cádiz se metía en el partido

Antes el Cádiz había logrado el empate gracias a lo único que mostró en Vallecas, el balón parado. Alarcón, otra vez de los mejores, la ponía en el área, Jonsson tocaba y Haroyan se convertía en el primer armenio en marcar en La Liga. El Cádiz, con poco, había entrado en el partido hasta que sus errores atrás volvieron a meter al rival con el segundo gol local.

Tras el descanso, vendaval rayista. Conan se convertía en el mejor gracias a un par de paradas que salvaban a los amarillos. El Cádiz estaba horrible, perdido, no conseguía frenar al Rayo. Cervera metía artillería con Sobrino, Negredo, Choco. Y la gran lástima es que con muy poquito el Cádiz rozó el gol con dos ocasiones, una de ellas al palo de Espino. Con muy poquito lo consiguió, gracias al corazón y el tesón. No había más.

En los desajustes llegaba el tercer gol, obra de Isi y se acababa un partido para olvidar y que deja al Cádiz tocado por la imagen, más que por el resultado. A resetear la maquina, no hay más.

Cervera: "Han sido mejores en todo"

Muy contrariado, lógicamente, se marchaba de Vallecas Álvaro Cervera. Su equipo estuvo muy mal y no fue capaz de poner en serios aprietos a un rival que superó en todo al conjunto gaditano. El técnico se iba también preocupado porque comprobaba como su equipo se ha vuelto a salir del camino sabido y marcado.

"Han tirado más a puerta que nosotros, han defendido mejor y han atacado mejor. Han sido mucho mejores y no hay más explicación", empeza explicando el entrenador.

Cervera, insistía: "Hemos dado muchas facilidades en defensa, estoy muy disgustado por eso. Si nos olvidamos de eso y nos creemos otra cosa nos habrían podido marcar cinco. No somos un equipo de resolver los uno contra uno, han llegado dos veces a línea de fondo cosa que sabíamos y dos pases atrás y dos goles. Tenemos que resignarnos y buscar gente que solucione eso. Con la pelota los mismos problemas de siempre. Cuanto antes nos demos cuenta que esta es la realidad mejor sacaremos conclusiones y tiraremos para arriba. Esto nos puede pasar si jugamos a otra cosa que no sabemos.

Sobre la ausencia de Álex en al convocatoria, el técnico lo explicaba así. "Acabamos jugar un partido y no es normal preguntar por un futbolista que no está. No ha venido porque el entrenador considera que no está en condiciones para echar una mano al equipo o que hay otros mejor que él ahora mismo", explicaba Cervera.

«Nadie ha estado bien, yo tampoco»

Cervera explicaba que "el tercer gol nos ha desconectado. Sabemos que podemos ir a arriba y lo que la gente te pide con todo pero a la primera que te vienen nos damos cuenta que no sabemos pararla en ningún sitio. Hay que pararlo mucho antes pero no lo conseguimos, no hay que ir tan arriba. Esta es la realidad y nos tenemos que dar cuenta. No somos un equipo que nos tiran y tiramos vamos a ganar. Hemos tenido tres y el portero no ha parado ninguna y ellos han tirado tres y nuestro portero ha parado otras tres.

El canterano Bastida fue de nuevo titular, como sucedió en Vigo. Sin embargo, las cosas no fueron bien para ningún jugador. "Cuento con Bastida y forma parte del equipo que ha perdido 3-1. No hemos estado bien ninguno, el primero en yo", concluía.