El Tertulión de COPE Cádiz: sin gol, no hay fiesta

El Cádiz mejora, sí, pero lo hace tan lentamente como marcan sus resultados. Porque el equipo de Garitano suma cuatro jornadas sin perder, pero solo ha ganado un partido y por tanto lleva tres jornadas sin conocer la victoria. De esta dinámica están estas lecturas pero por fortuna el entrenador cadista se queda con la última, «no ganamos y eso es clave para mejorar».

Porque el Cádiz está progresando, va a mejor en solidez y capacidad defensiva, pero punto a punto no va a salir de la zona de abajo. De hecho, el cuadro gaditano está a siete puntos no del 'play off', sino del décimo puesto que actualmente ocupa el Málaga. Urge salir de la zona de abajo. El cuadro gaditano puede caer en descenso incluso esta jornada si el Eldense gana. Y ni que decir tiene que el choque del próximo sábado en Elda es vital de cara a las aspiraciones amarillas.

El Cádiz no encaja goles y eso es noticia. De ser uno de los equipos que más goles recibe a frenar esa sangría que estaba padeciendo con Paco López. En cuatro encuentros con Garitano solo ha recibido dos tantos, y los dos de penalti. El cuadro amarillo no recibe tampoco ocasiones. Frente a dos de los mejores equipos de la categoría, Almería y Levante, las oportunidades de sus rivales han sido escasas.

El equipo está más compacto, más equilibrado y más serio. Eso se nota en los partidos donde se ve un conjutno más ordenado del que mostraba Paco López en su desastrosa etapa.