Real Sociedad - Cádiz: vuelta al punto de partida (2-0)

Perder en Anoeta podía entrar dentro de los planes, de hecho el cuadro cadista no sabe lo que es vencer en San Sebastián. Para el recuerdo hace dos temporadas cuando cayó 3-0 quedado dos jornadas para el final en un encuentro horrible, salvándose en la última jornada. Un buen precedente a pesar de la derrota pero teniendo en cuenta que quedan nueve jornadas por delante y la mejoría del equipo en las últimas semanas se ha esfumado en parte, no solo por el resultado sino por las sensaciones en la segunda parte.

Hasta la acción de Chris Ramos con Zubeldia y el segundo tanto el Cádiz estuvo en el partido. Tuvo sus ocasiones pero una vez más falló arriba y atrás. Los dos goles encajados por el cuadro de Pellegrino son inadmisibles. No te pueden ganar el equipo que sea con esos dos tantos, con sendos taconazos de Oyarzabal. Tremendo. T

Todo ello sin olvidar que Pellegrino no hizo cambios hasta el minuto 81, y eso que su equipo palmaba 2-0 y no olía el balón ni por asomo. Para su descargo los cambios no valieron para nada pero no se termina de entender que tardara tanto en encontrar alguna solución en un banquillo al que casi idolatró en la previa del partido.

Más allá del partido y las sensaciones no hay que volverse locos. Perder está dentro de lo posible pero teniendo en cuenta una cosa, cada error se paga muy caro y este Cádiz los puede cometer como cualquier equipo pero del nivel que se vio en Donosti.

El análisis de Pellegrino

Mauricio Pellegrino expresó en más de una ocasión durante su comparecencia tras el choque frente a la Real Sociedad que su equipo compitió bien. Si para el entrenador competir bien es cometer dos fallos tan groseros como los goles que marcó el cuadro local pues entonces no se entiende nada. Dos goles con sendos taconazos de Oyarzabal, como si estuviera en el patio del colegio.

«Las distracciones marcaron el devenir del encuentro», comenzaba a decir con bastante evidencia el entrenador argentino. «Nos habían creado algún peligro con balones a la espalda pero el gol llega de la manera más inédita para nosotros. Hemos estado hasta el 1-0 en el partido, hemos tenido varias ocasiones de gol y a partir de la jugada de Chris Ramos en la que al final pitan fuera de juego nos marcan el segundo y se acaba. Creo que hemos competido bien pero a este nivel no se pueden cometer este tipo de errores«, explicaba.