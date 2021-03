"Nos hemos quitado un peso de encima y ahora vamos a competir hasta el final"

El San Fernando CD ya ha cumplido uno de los objetivos de la temporada, formar parte de la nueva categoría que se ha creado par la próxima temporada, la Primera División RFEF. El presidente azulino, Noly Gómez, explica su satisfacción en Deportes COPE.

"Ya hemos cumplido uno de los objetivos de la temporada. Aunque sigamos estando en la tercera categoría del fútbol español, esta nueva categoría se va a profesionalizar y no tiene nada que ver con la actual Segunda B. Hemos peleado mucho por estar en esta nueva división y para el San Fernando es un paso muy importante en su historia", explica el presidente.

Gómez recalca que el equipo se ha quitado un peso de encima. "La temporada ha sido muy complicada por el tema del coronavirus y una campaña muy corta. El equipo empezó con muchas dudas y no funcionaba. Eso podía derivar en que el equipo se hundiera o que salieran a flote como ha pasado. El equipo es una piña junto con el entrenador y ha logrado un objetivo que les ha permitido quitarse esa ansiedad y competir ahora con menos lastre", apunta el dirigente isleño.

"Vamos a disfrutar y competir"

El San Fernando afronta ahora una segunda fase con seis partidos en un grupo de seis y tres plazas en juego para el 'play off' de ascenso a Segunda División. "No quiero que nadie me entienda mal. Nos hemos quitado la presión externa que había, ahora la que tienen los jugadores es la que ellos se ponen para jugar esa fase de ascenso. Vamos a competir hasta el final, la competición está muy igualada. No somos inferiores a ningún equipo".

El equipo azulino está más liberado. "Ves ahora a la plantilla y compruebas que tiene mucha hambre de lograr cosas importantes. Hay jugadores que no saben lo que es un ascenso. Vamos a tener a nuestra afición en los próximos partidos y eso es algo importante de cara a conseguir lo máximo", explica el presidente del San Fernando CD.

