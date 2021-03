Villarreal - Cádiz: Das la cara y el VAR te la rompe (2-1)

Ofreció un más que digno partido el Cádiz ante un Villarreal que tiene un señor equipo. Por muchos momentos del partido, el equipo de Álvaro Cervera mereció como mínimo un empate ante un rival que tiene el mejor delantero español del momento, Gerard Moreno, y jugadores en el banquillo del nivel de Paco Alcácer, entre otros.

Pero de nuevo apareció el VAR y si lo hace siempre es para señalar algo en contra del Cádiz. No tiene nada de suerte el conjunto amarillo con el video arbitraje pues unas manos involuntarias de Jonsson las convirtió el árbitro del VAR en penalti apenas dos minutos tras el inicio del partido. Gerard Moreno hizo el resto para poner a su equipo delante en el marcador.

El Cádiz se recomponía al tercer penalti consecutivo en contra en las últimas semanas. Los amarillos tenían llegadas y rozaban el gol con un disparo de Salvi y un tanto de Jonsson que no subió al marcador por fuera de juego. El equipo de Emery también tenía algunas ocasiones en un partido que cuanto menos estaba igualado pero no en el marcador.

En la segunda parte Cervera metía primero a Perea y luego en la recta final a todo el ársenal ofensivo con Pombo, Malbasic, Jairo y Alejo. Bacca estuvo a punto de sentenciar con un cabezazo que salvó Conan pero el colombiano si encontró puerta tras una buena asistencia de Moreno.

El Cádiz parecía fuera del partido pero poco tardó en reaccionar con el cuarto tanto de Álex en lo que va de temporada. El madrileño metía al fondo de la red un rechace tras un buen disparo de Fali.

De ahí al final los amarillos lo intentaron hasta el último segundo, con polémica incluida. Unas manos en el área del Villarreal, tan involuntarias como las de Jonsson al principio del partido, no fueron ni chequeadas en el monitor y por tanto el penalti se fue al limbo. Fruto de la locura que se vive en un nuevo fútbol inventado por los árbitros en el que una mano en el área supone echar una moneda al aire.

El Cádiz perdía y se va al parón como estaba. Seis puntos por encima del descenso y con las buenas sensaciones de un partido más que bueno en Villarreal.

Cervera: "No tenemos suerte con el VAR"

Buen cabreo el que tenía Álvaro Cervera tras el partido ante el Villarreal. Su equipo luchó, peleó e incluso "jugó mejor" que en otras ocasiones pero al final el marcador fue de derrota, y todo porque en el encuentro influyeron mucho las decisiones arbitrales, una vez más.

El análisis del partido, condicinado por un penalti a los pocos minutos. "El primer balón que tiran a gol creo que salía del campo y no iba a ningún sitio. Si el balón va a la portería es penalti pero las reglas dicen que estas cosas hay que pitarlas. La última jugada es una jugada tras un bote y que da en la mano. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?. Una se revisa y se pita y otras no", explicaba Cervera comparando la jugada del penalti y las manos en el área del Villarreal de los últimos segundos del partido. "Me deja cierta duda. El árbitro ha estado sensacional. En cuanto al juego ha estado bien pero estoy cansado qué cosas si son mano y que cosas no".

El técnico amarillo insistía. "Creo que es muy fácil revisar el tema de las manos. Alguien tendrá que salir y decir lo que ha pasado. Hay un vació ahí. Para mi no es penalti ninguno de los dos, no es la primera jugada ni la otra con un tiro que se va por ahí a Tarragona pero estos está así ahora mismo".

La pregunta del millón, ¿ha influido el árbitro en el resultado? "No, el árbitro ha influido en el devenir del partido, no en el resultado. No son penaltis ninguno de los dos. Si hacemos las cosas sin explicarlas, salgo aquí cabreado y se están pitando penaltis por cada cosa. Puede ser que estoy cabreado porque he perdido pero no se explica nada. Tenemos mala suerte cada vez que se revisa algo en el VAR, es para quitarnos algo que nos han dado o para pitarnos uno que nos han pitado", explicaba el entrenador.

