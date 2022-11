La Marcha contra el Cáncer, más de 2.000 participantes para ayudar y llenar de solidaridad Cádiz

Este domingo hay una cita imprescindible en las playas de Cádiz. Una jornada de convivencia, de deporte y de solidaridad. La marcha contra el Cáncer cumple 8 ediciones y en este 2023 lo hace batiendo todos los récords, más de 2.000 inscritos reflejando que es la gran prueba deportiva solidaria de la provincia de Cádiz.

"Es una cita importante para todos los gaditanos. Una oportunidad maravillosa para apoyar a las familias que padecen cáncer, fomentar la investigación y una manera de estar unidos en esta batalla", reconoce María Jiménez, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia de Cádiz.

"Que cada vez participen más personas para nosotros es un auténtico lujo. Vamos a superar ampliamente las cifras de otros años por lo que deja a las claras que el gaditano es solidario y ayuda a quien lo necesita".

"Se mezclan muchos sentimientos. Puede parecer que la lucha contra el Cáncer es algo negativo y duro, que lo es, pero en la jornada de la marcha no se respira tristeza, todo lo contrario. Es una jornada convivencia y de vida porque todos estamos poniendo nuestro granito de arena. No somos investigadores ni científicos, todos no podemos solucionar y curar la enfermedad, pero si podemos poner nuestro apoyo para ayudar a la causa porque el Cáncer es algo que nos afecta a todos, como sociedad, en mayor o menor medida".

La recupersión de la carrera

María Jiménez destaca que "si algo hemos aprendido en la pandemia es que la investigación es muy importante. En los últimos 70 años se ha avanzado mucho gracias a la investigación y la supervivencia ha aumentado muchísimo", reconoce la gerente.





¿Qué supone esta carrera? "Desde el punto de vista económico es el evento principal porque todo lo que recaudamos se destinan a los programas de beneficio para ayudar a las familias y los pacientes, y por supuesto un porcentaje a la investigación. A nivel social recibimos mucha solidaridad y también incentivamos hábitos saludables como es hacer deporte y ejercicio físico".

Este domingo a las 10:30 en la plaza de la Estrella de la playa de Santa María del Mar la octava edición de la Marcha Contra el Cáncer.