Jordi Xammar, de los Juegos Olímpicos al Sail GP en Cádiz

Un bronce olímpico y ser el piloto de una embarcación que alcanza los 100 kilómetros por hora, bien merece un rato de charla con Jordi Xammar. En los boxes del equipo español, en pleno muelle de Cádiz y con el viento de levante como protagonista, el regatista olímpico toma la voz cantante a ser una de las cabezas visibles del Sail GP, una competición única con Cádiz como testigo.

"Es increíble la Bahía de Cádiz y lo bien que se están portando con nosotros. Nos estamos dando cuenta del maravilloso campo de regatas que tenéis aquí", nos explica y añade: "En función del viento hay que navegar de una manera u otra, parece que las condiciones van a acompañar durante todo el fin de semana con el viento de levante. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que vamos a tener un espectáculo maravilloso".

Xammar destaca la seguridad de unos barcos que por su velocidad requieren medidas especiales. Por ejemplo, llevar casco. "Son embarcaciones impresionantes porque son más aviones que barcos. El hecho de ir casi volando sobre el agua hace que todo sea más complicado. Es un barco de más de dos toneladas que se levanta sobre el agua y pierde la fricción". La seguridad es muy importante. "Llevamos líneas de vida y bombonas de oxígeno en caso de que haya alguna caída o que la embarcación dé la vuelta. Lo malo de ir atados es que si hay vuelco estás atado pero como llevas la bombona puedes respirar, además hay embarcaciones de seguridad tras el barco", explica.

Precisamente, el equipo español vivió un momento complicado hace unos días. "En los primeros entrenamientos tuvimos un buen golpe navegando. Fue un recordatorio de que este barco es muy bonito pero puede morder. Íbamos con viendo medio-flojo y el golpe fue importante. Aluciné porque nos dimos un buen golpe y mis compañeros nos dijeron que eso no era nada. Sabemos que puede llegar el momento de algun incidente pero esperemos que cuando suceda sea con el menor riesgo posible".

Unos Juegos Olímpicos y ahora Cádiz

De un barco olímpico a estos de Sail GP. "Por mucho que tengas experiencia esto no para de evolucionar. Hay que tener la mente abierta siempre pero lo bueno es la adaptación que debes tener a cada barco. Hay que ser muy polivalente por la metereología y por el tipo de barco. Los regatistas nos acostumbramos a afrontar situaciones complicadas y son grandes lecciones para nuestra carrera deportiva y para la propia vida".

La experiencia en los Juegos Olímpicos le han hecho "sumar una medalla que es algo maravilloso. Ahora estamos aquí en Cádiz muy felices y con ganas de aprovechar la oportunidad para dejar a España en la élite de la vela mundial".



Respecto a la estancia en Cádiz, Xammar desvela que "hemos podido estar por la ciudad y es maravillosa. Percibes que la gente tiene ganas de disfrutar y les aseguro que va a ser así. Sail GP no es tan conocido pero está a la altura de la Fórmula 1, el que lo conozca no se va a arrepentir".

