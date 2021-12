Elche - Cádiz: Cuesta abajo (3-1)

El Cádiz va cuesta abajo y hasta el momento no ha encontrado el freno que pare a un equipo que sigue sin identidad y muy lejos de lo que su entrenador quiere y busca cada semana. Nos podremos consolar pensando que queda mucha liga por delante pero el caso es que la rémora de puntos empieza a ser preocupante teniendo en cuenta que tras el partido ante el Granada, el Cádiz se ve las caras ante Real Madrid y Sevilla, respectivamente.

Cierto es que parte del mal comienzo en Elche vino propiciado por un penalti inexplicable que el árbitro le señaló a Victor Chust, titular ante el Elche, que transformó Fidel. A partir de ahí, nuevo a comenzar a remontar, una tarea imposible en este Cádiz. El equipo tuvo la oportunidad con otra pena máxima de empatar, propiciada por el Choco Lozano, pero el disparo de Álex se fue al palo.

Al descanso el Cádiz no había tenido grandes oportunidades pero seguía vivo en un partido que pudo empeorar si Fidel no marca en la primera ocasión de la segunda parte. Luego el Cádiz comenzó a llamar a la puerta del empate. Sobrino tuvo una ocasión tan clara como su alarmante falta de gol. Se quedó solo en el segundo palo para marcar a placer pero la mandó fuera. A renglón seguido Choco Lozano, el mejor, se sacó un latigazo al larguero de Badía. El Cádiz rozaba el empate pero cuando más cerca estaba llegó el segundo gol del Elche en un despiste brutal de la defensa cadista. Morente hacía el 2-0 y partido casi finiquitado.

Álex le dio esperanzas al equipo amarillo en un saque de esquina que marcó de cabeza pero en una contra final Josan daba la puntilla. Una derrota que supone un golpe muy duro y deja la permanencia a dos puntos. Ni que decir tiene que el choque ante el Granada se presenta como un encuentro vital para un equipo que está tocado, muy tocado. Un Cádiz sin gol arriba y con carencias atrás, una falta de calidad que se está notando una barbaridad.

Cervera: "Salimos basante mal al encuentro, no salimos bien al comienzo del partido"

Álvaro Cervera analizaba el partido ante el Elche con frases más o menos similares a las de otras veces. El equipo no le mete un gol al arcoiris y sufre muchísimo en defensa cuando tiene que contener al rival. En un partido marcado por un penalti tempranero que se puedo ahorrar el colegiado, el Cádiz vuelve a sucumbir en un duelo directo ante un rival de su liga.

Con una sola pregunta, Cervera resumió el choque frente al cuadro ilicitano. "Salimos basante mal al encuentro, no salimos bien al comienzo del partido y a poco nos llegó un penalti que, aunque yo no lo he visto, me dicen que no es", explicaba el entrenador.

Cervera seguía hablando de ese mal inicio de partido del Elche recordando que al rival se le veía con una marcha más desde el comienzo del encuentro.

"Se le ves más eléctricos y tienen el penalti y se ponen por delante. Igualamos el partido en cuanto a juego y no acabamos mal la primera parte", resumía.

Una segunda parte «igualada»

En una segunda parte de ocasiones para los amarillos, la victoria fue para un Elche más acertado que el Cádiz en los metros finales. "En la segunda parte no hemos estado mal, de hecho ha sido mucha más igulada. Hemos tenido ocasiones pero nos cuesta mucho marcar, nos cuesta muchísimo hacer goles y así es muy complicado", explicaba el entrenador

"Nos cuesta mucho marcar y nos marcan con demasiada facilidad, esa es la lectura del partido ahora mismo", terminaba de añadir Cervera.