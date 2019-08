Denuncian goteras en el Pabellón Ciudad de Cádiz en pleno mes de agosto

Con 27 equipos y más de 270 jugadores, el Cádiz Club Baloncesto Gades ha denunciado el "mal estado" de las instalaciones deportivas de la ciudad de Cádiz.

El presidente del club gaditano, Diego Zamorano, ha explicado en los micrófonos de COPE que "las instalaciones están en un estado calamitoso y sin mantenimiento alguno. Este año después de muchos años sin poner un euro el Pabellón Ciudad de Cadiz lo inevitable ha llegado y la impermeabilización del techo ha desaparecido y ahora hay goteras en todas las pistas que se producen ya no solo con la lluvia sino ahora en agosto con la mera humedad nocturna, con ello las pistas no pueden utilizarse para entrenar ni lógicamente para jugar partidos".

Zamorano recuerda que "ante esta situación que se hizo visible desde primeros días de este año 2019 no se ha hecho nada para la solución de este gravísimo problema, no se ha dotado importe alguno ni nos consta que se haya sacado licitación alguna para la obra de reparación necesaria para la cubierta de la zona de las pistas. Del mismo modo otros pabellones gestionados por IMD y utilizados para entrenamiento como el Gadir tienen un suelo que no esta apto para la práctica del baloncesto".

Desde el club de baloncesto critican también el "mal reparto" de las horas de entrenamiento para los equipos que tiene la entidad. De esta manera, el presidente Diego Zamorano espera una reunión con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, para abordar estos asuntos que son vitales para uno de los clubes con mayor número de deportistas en la ciudad de Cádiz.