Choco Lozano en COPE: "Me siento ganador con el estilo de juego del Cádiz"

Choco Lozano es uno de los jugadores más importantes del Cádiz CF. El delantero amarillo ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Cádiz.

"Me sorprendió mucho porque venía de haber dado negativo dos veces, por fortuna me hicieron otra prueba y al final pude estar al menos en la convocatoria. Me dio un poco de rabia no jugar ante el Barcelona pero lo importante es estar arropando a los compañeros".

"De las alegrías que te llevas es ser el autor del gol de la victoria ante el Real Madrid. Dimos una gran imagen en aquel partido". El Cádiz ha hecho varias gestas esta temporada. "Todo es trabajo, el equipo enfoca bien los partidos y buscamos sumar en todos los encuentros. Lo hacemos de la mejor manera que sabemos hacerlo que es defender bien y encontrar espacios arriba".

Sobre el estilo, el ariete apunta que "somos un equipo que entiende el fútbol de otra manera. Cuando atacamos lo hacemos cómo sabemos hacerlo, tenemos esa capacidad defensiva que es importante. Todos trabajamos en el equipo, hay gente con experiencia y que cuando viene al Cádiz cambia el chip y sabe lo que tiene que hacer en el campo. Lo que todos queremos es ganar siempre, yo me siento cómodo en el juego igual que el resto de compañeros. Creemos en la filosofía de Cervera, además nos está dando resultados".

Mirar al siguiente partido

Con 18 puntos en la clasificación, Lozano recuerda que "tener los puntos que tenemos nos da algo más de confianza para los partidos sabiendo que tenemos más que ganar que perder. Cada partido que afrontamos es un premio", reconoce el delantero.

Para Choco Lozano, "ya se disfrutó la victoria ante el Barcelona, hay que enfocar el partido que viene ahora. Hay que pensar en trabajar partido a partido y olvidarnos de la victoria ante el Barcelona. Hay que jugar partido a partido porque el encuentro ante el Celta va a ser muy complicado".

Su relación con Negredo. "Tiene mucha experiencia y calidad y el que juegue al lado le va a beneficiar seguro. Hay que adaptarse a todas las posiciones pero lo que yo quiero es jugar y aportar al equipo".

Su confinamiento en Guatemala

Lozano dio positivo en coronavirus con su selección, Honduras, en Guatemala. "Fueron días complicados porque estaba alejado de la familia. Di positivo en un país que no es el tuyo pero al final te toca", explica el dalentero. ¿Cómo te mantuviste en forma? "Era difícil porque estaba en la habitación de un hotel y pocía hacer poco ejercicio".

"Soy partidario que los amistosos internacionales no se jueguen ahora por la pandemia. Siempre es un orgullo jugar con tu pais pero la situación ahora no es propicia para partidos amistosos", explica el jugador.

Sobre Cervera, el delantero expica que "el míster me está sacando mucho provecho. Me siento un ganador con él y esa confianza se nota en los partidos. Lo que está logrando es algo importante".

También te puede interesar:

Los sonidos de la histórica victoria del Cádiz CF ante el Barça

La idea de juego de Álvaro Cervera traspasa fronteras