Celta - Cádiz: y llegó el VAR, el que faltaba (1-1)

Lo hacía todo bien el Cádiz en Balaidos hasta que apareció Gil Manzano y Del Cerro Grande para mandarlo todo al traste. Pasada la media hora de la primera parte y con 0-1 en el marcador, el árbitro mandaba a la caseta de manera injusta a Víctor Chust por derribar a Aspas en una acción en la que Fali era realmente el útimo hombre y no lo que interpretó el colegiado. Una mínima revisión de VAR y a seguir jugando. El árbitro se cargaba el partido en favor de un Celta damnificado esta temporada por muchos errores arbitrales.

Antes de eso, el Cádiz era mucho mejor que un Celta con muchos miedos. Un gran centro de Alejo lo transformaba en gol Chris Ramos con un cabezazo espectacular. El Cádiz dominaba hasta que llegó una expulsión que marcó el partido.

Una hora defendiendo, ejercicio de superviviencia hasta que un centro lateral lo cabaza Larssen para hacer el empate ante la pasividad de Momo. El único error cadista le costaba un gol y de ahí hasta el final seguir luchando para amarrar un punto que sabe a oro para el Cádiz, a pesar de un nuevo error arbitral en contra los amarillos.

El análisis de Sergio

Para Sergio, se está mirando al Cádiz de otra manera porque le están poniendo un sambenito que no le corresponde. «Nos están metiendo un estigma que si hacemos faltas demás, que si perdemos tiempo y parece que la vara de medir es distinta con nosotros. Hay que invitar a la reflexión y me voy con la sensación de que nos miran de otra manera. El árbitro es un juez para los dos equipos. Nos han enseñado una amarilla a David Gil por ejemplo y en la roja a Chust hay una falta anterior a Roger y encima en la jugada Fali puede llegar sin problemas a la acción. Es una jugada para verla detenidamente en el VAR y nos ha penalizado mucho. Los árbitros tienen que tener en cuenta que pueden expulsar a un jugador y deben ser lo más riguroso posible. Nosotros nos jugamos la vida, ellos su prestigio pero también me juego el puesto con toda mi familia detrás y con todo eso lo que significa«.

El entrenador del Cádiz daba un paso más en la crítica tras muchas semanas llorando por los arbitrajes de su rival esta jornada. «Hoy al Celta se la han devuelto todas y han aprovechado que venía el Cádiz como el equipo para devolversela, imagino que Rafa Benítez no tendrá la sensación de otros partidos. Nosotros vamos a facilitarle las cosas a los árbitros entendiendo cual es nuestro estilo de juego. Los árbitros tienen que tener en cuenta sus acciones dentro de los partidos».