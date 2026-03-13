Carlos Serrano, candidato de IU por Segovia: "Declarar Segovia zona tensionada es algo urgente que se podría hacer"

El candidato de Izquierda Unida a las elecciones de Castilla y León, Carlos Serrano, ha asegurado que su formación es "sin duda alguna" la alternativa que necesita la comunidad tras casi cuarenta años de gobiernos del Partido Popular. Serrano diagnostica que la región adolece de servicios públicos de calidad, una propuesta industrial creíble y oportunidades para los jóvenes, que "se han tenido que marchar a las grandes ciudades para poder tener un futuro digno".

Servicios públicos como eje

En materia sanitaria, el candidato de IU ha cuestionado la gestión popular, preguntándose "qué va a ocurrir con la ampliación del hospital" y si finalmente habrá camas de estancias medias. En cuanto a educación, ha defendido que tanto esta como la sanidad "son derechos inalienables" y ha apostado por ampliar la oferta de módulos profesionales y bajar las ratios y la carga lectiva de los docentes para mejorar la calidad del servicio.

Propuestas contra la despoblación

Para hacer frente a la despoblación, Serrano ha propuesto tres ejes clave. El primero es el empleo de calidad, que pasaría por una "industria verde de alto valor añadido" con una fuerte inversión pública y la creación de una empresa pública de energía para que la riqueza generada "se quedaría en el territorio".

El segundo pilar es la vivienda, con la propuesta de un parque público de 200.000 viviendas en Castilla y León. Finalmente, ha destacado la importancia de "apoyar el modelo productivo de esta región a los ganaderos, a los agricultores, de cercanía familiar y profesional", mostrando su rechazo a acuerdos como el tratado de libre comercio Mercosur.

El problema de la vivienda en Segovia

Ante la situación de Segovia, convertida en "la ciudad más cara de Castilla y León para vivir", Serrano ha afirmado que lo primero que haría su formación al gobernar sería "declarar la zona tensionada en Segovia". Según el candidato, esta medida, amparada por la Ley de Vivienda, podría bajar "por lo menos, un tercio el precio del alquiler", que actualmente alcanza precios prohibitivos.

Ninguna familia de clase trabajadora se puede pagar eso"

Serrano ha criticado que el precio del alquiler en el centro de Segovia alcance los 1.000 euros, afirmando que "ninguna familia de clase trabajadora se puede pagar eso, y mucho menos un joven que se acaba de independizar".

Finalmente, respecto a la corrupción, ha señalado directamente a la Junta. "Yo le diría al votante que aquí tenemos el caso de corrupción más grande, que es el de la trama eólica", ha declarado, criticando que no se le dé visibilidad mediática, sin dejar de condenar también los casos que afectan al PSOE a nivel estatal.