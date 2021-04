El Cádiz no emprenderá acciones legales por el momento tras demostrarse la inocencia de Juan Cala

Juan Cala no insultó a Diakhaby. No hay una sola prueba que confirme la grave acusación del jugador del Valencia y el propio club ché. Es el resultado de la investigación que ha llevado a cabo La Liga que ha dado a conocer su informe hace unos minutos tanto al Cádiz, como al Valencia y al CSD, como al propio Gobierno de España.

«La Liga ha comunicado a los clubes involucrados y las autoridades correspondientes el resultado de las investigaciones realizadas para dirimir lo sucedido entre los jugadores del Cádiz CF y Valencia CF en la última jornada. Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en La Liga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby. Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales».

El Partidazo de COPE adelantó en la noche del jueves las conclusiones de la citada empresa que aseguran que Cala realizó expresiones como «mierda», «déjame en paz» o «perdona no te cabrees», pero en ningún momento se confirma que dijera «negro de mierda», tal y como denuncia Diakhaby.

Tebas había encargado un informe a una empresa independiente para que realizara el peritaje de lectura de labios del central lebrijano. Las pruebas indican que no se produjo un insulto racista en el lance del juego que se llegó a la media hora de partido.

El programa El Partidazo de Cope adelantaba la noticia en redes sociales en la noche de este jueves. E indicaba que este viernes LaLiga enviará el informe al Gobierno y será entonces cuando se haga público.

A expensas de Competición

El presidente de LaLiga ya dejó claro a lo largo de la mañana que pronto habría novedades. Y así ha sido. Tebas descartaba ya que Cala fuera el autor de los insultos que aparecen en un audio publicado por un medio de comunicación valenciano. «El audio que ha salido es un minuto y medio después de la jugada y no es Cala. Es alguien que le está diciendo a un grupo de jugadores lo que se ha dicho pero no es Cala, eso está claro».

En cuanto a las expresiones pronunciadas por Cala, el informe apunta que fueron las siguientes: «mierda» (pero no a Diakhaby), «déjame en paz» y «perdona no te cabrees». En ningún caso aparece la palabra «negro» ni la expresión «negro de mierda».

Aún queda abierto el expediente extraordinario por parte del Comité de Competición, a raíz de la denuncia presentada por el Valencia y siguiendo las indicaciones del árbitro del partido, que reflejó en el acta la acusación de Diakhaby. Esta vía administrativa, puede prolongarse durante un més, ya que primero deberá nombrarse un juez instructor del caso que en teoría debe llamar a declarar a las partes implicadas.

El Cádiz no denunciará, por el momento

El Cádiz está muy satisfecho con el informe de La Liga ya que prueba la versión del jugador y su inocencia. El club espera ahora la resolución del Comité de Competición (puede tardar un mes). La entidad no se plantea llevar a cabo acciones legales, por el momento. Otra cosa es lo que Juan decida a título personal

Desde la entidad cadista se quiere pasar página sobre este asunto, y al parecer no se plantea denunciar al Valencia CF por las acusaciones de racismo, sin pruebas, que emitió sobre Juan Cala. El Cádiz no tiene previsto ir más allá en este asunto y no emprenderá acciones legales contra un club que le ha cedido en este mercado de invierno a Rubén Sobrino, una petición expresa de Álvaro Cervera.

Eso no quiere decir que el propio Juan Cala no vaya a emprender acciones legales contra aquellos que han ensuciado su nombre con acusaciones sin pruebas, algo que el lebrijano ya anunció en rueda de prensa.

Respaldo del mundo del fútbol a Cala

El mundo del fútbol no ha sido ajeno a todo lo que está pasando en torno al conflicto que comenzó el pasado domingo en el Estadio Ramón de Carranza.

Jugadores y entrenadores se han pronunicado al respecto, algunos de ellos respaldando a Juan Cala. Uno de los más explícitos ha sido el sanluqueño Nolito, actual jugador del Celta. "Si es verdad que no ha dicho es, ¿ahora qué pasa? ¿quién cura todo el año que le están haciendo?. El que lo haga que lo pague pero si se demuestra que no ha hecho nada, como se repara ese daño".

Pepe Mel, que fuera entrenador de Cala en Las Palmas, ha asegurado que "ningún jugador mio ha tenido nunca una conducta racista".

