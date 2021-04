"Cala lleva años ayudando al pueblo saharaui, no es una persona racista"

Juan Cala ha demostrado en los últimos años su compromiso con los más necesitados y con el Sahara. Un pueblo que vive refugiado y que cuenta con el apoyo de jugadores como el cadista, gracias también a todo lo que se apoya al pueblo saharaui en localidades como Lebrija, pueblo natal de Cala.

Mohandi Abdelay es seleccionador de fútbol del Sahara. Conoce a Cala desde hace muchos años y siempre ha estado muy cerca del futbolista del Cádiz gracias a la eterna colaboración de éste con los niños saharauis.

"Estábamos viendo que se estaba dañando la imagen de Juan Cala y por lo que le conocemos con la cantidad de actos de solidaridad que ha hecho con gente inmigrante y refugiada no nos parece lógico todo lo que está sufriendo".

"Conozco a Cala desde hace muchos años. Vive en Lebrija que es un pueblo muy comprometido con la gente del Sáhara en el que se accen muchas acciones de apoyo a los niños saharauis. Siempre que ha tenido la oportunidad, Cala ha colaborado y ayudado a los niños y a la gente que lo necesita".

"Cala no es racista"

"No sé hasta que punto se ha equivocado, yo estoy convencido que no, pero lo que tengo claro es que Cala no es racista y que es una persona que merece mucho la pena", apunta.

"Como mucha gente sabe los niños saharauis están abandonados en un lugar inhóspito como es el Sahara. Juan siempre que ha tenido la oportunidad ha colaborado con nosotros. Es una persona que tiene mucha empatía con la gente que lo necesita. He visto con mis propios ojos como ha colaborado con todos nosotros".

No sé si @JuanCala_16 se ha equivocado, el tiempo dirá, lo q si tengo claro es q es una persona con un gran valor humano, con profundo carácter social y solidario, comprometido con la causa saharaui.



Y De #Lebrija, uno de los pueblos más solidarios q se conocen por Sevilla. pic.twitter.com/Zre4P0ocD4 — Mohandi Abdelay Mulay (@AbdalayMulay) April 5, 2021

Mohandi tiene claro que todo lo que está pasando no es justo. "El tiempo pone siempre a cada uno en su sitio. Conociéndolo a él estoy seguro que se demostrará que no ha hecho nada. Este chaparrón no es justo. Y ojo, yo sé lo que es el racismo porque lo he sufrido en mis carnes, lo rechazo en absoluto. Una cosa es eso y otra es acusar a Juan Cala de algo que en absoluto va en sus valores".

También te puede interesar:

Juan Cala: "No he insultado a nadie, se ha montado un circo en el que todo vale en este país"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Caso Cala - Diakhaby: "Sin pruebas y sin que se recoja en el acta es muy difícil demostrar un insulto racista"