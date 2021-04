"Saltarse la presunción de inocencia es un deporte nacional en España"

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal y seguidor del Cádiz CF, ha analizado el 'caso Cala - Diakhaby' y cómo se está saltando la presunción de inocencia del jugador del Cádiz CF con una acusación de la que no hay prueba alguna.

"No respeta la presunción de inocencia es un deporte en España. Hay una falta de madurez en la sociedad española y una falta de respeto a los derechos fundamentales de la que ahora está siendo víctima Juan Cala. Algunos están buscando votos con la demogogia y acusando al jugador sin ningún tipo de pruebas".

"Hay que sancionar las acciones y mensajes racistas con penas proporcionadas. No tiene sentido que haya un sistema de sanción que de haberse producido es condenable y se pueda sancionar un mínimo de dos años a un futbolista".

Las declaraciones del presidente del Valencia

"Una mediación habría sido algo interesante si hubiera sido verdad lo que denuncia Diabkaby. Si no fuera verdad estaríamos en una situación en la que un señor se inventa un insulto racista. Hay muchas mediaciones posibles pero si no es cierto no hay nada que mediar". Las palabras del presidente del Valencia: "Son unas declaraciones aberrantes, ha tenido una puesta en escena patética y ridícula", explica Cortés en referencia a lo que dijo el dirigente sobre la cara de Juan Cala.

Las acciones legales de Juan Cala contra los que difaman su honor. "Puede prosperar claro que sí porque se le está acusando algo que no está probado. En las imágenes que se ven en televisión no aparece nada. Salvo que Cala tenga labores de ventrílocuo es difícil de adivinar que Cala haya dicho algo. Nos hace pensar que todo puede ser un malentendido. Este tipo de conflictos es la palabra de uno contra la de otro. Es difícil demostrar la culpabilidad de uno y del otro".

"Deberíamos tener en la cabeza todos que Cala participa de la presunción de inociencia hasta que no haya una prueba que demuestre lo contrario y eso es un derecho fundamental. Todos los que le están acusando sin pruebas tienen una percepción democrática nula".

Microclima jurídico en la Federación

La Federación ha sobreseido el expeidente a Manolo Vizcaíno por sus declaraciones sobre el VAR, y antes se anuló la sanción a Álvaro Cervera de 4 partidos.

Emilio Cortés habla del asunto y lo que se está creando en el fútbol español. "Tanto la Federación como La Liga están creando un microclima jurídico. Ninguno de estos dos entes son nadie para limitar la libertad de expresión. Que se pueda limitar un derecho fundamental es un auténtico disparate".

