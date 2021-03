"El Cádiz aún tiene margen de error, debe seguir la línea de Cervera"

El Cádiz afronta el partido ante el Valencia de la semana que viene tras una merecida jornada de descanso por los partidos de las selecciones. El equipo amarillo llega con 29 puntos a este parón, el primero de los equipos que lucha por la salvación. Hay que dar el do de pecho en la recta final.

"Viene bien estos parones porque el fútbol es muy exigente mentalmente y ahora con el protcolo del coronavirus todo es más complicado, de ahí que sea importante al menos un fin de semana para recargar pilas. El Cádiz viene de mucha tralla y de un trabajo muy intenso. Ahora está arañando puntos y no hay que dramatizar por perder en Villarreal. Has perdido pero puede ser hasta normal, estás en Primera División". Todo ello lo dice el exjugador del Cádiz Oliverio Álvarez 'Oli'.

El asturiano apunta que "el Cádiz haciendo la mitad de victorias que los de abajo se puede salvar. Los rivales tienen que ganar al menos cinco o seis partidos de los diez que quedan. El Cádiz sigue una línea de normalidad que está dando el entrenador y sin volverse locos".

Para el que fuera delantero y entrenador cadista "los cálculos son que tienes que ganar sí o sí y sumar como sea. Esa exigencia no la tiene el Cádiz ahora mismo. El Cádiz ha pasado una dinámica mala y todavía tiene un margen de error para equivocarse en algún partido y tener una mala racha, pero eso para sus rivales le condena una barbaridad y le puede mandar a Segunda División".

Una línea marcada por Cervera

El Cádiz tiene que seguir sin bajarse de su idea de juego. "La línea está muy marcada en el Cádiz. Hay un líder que es el entrenador, no es fácil convencer a un grupo de juadores tras tantos años porque suele haber un desgaste. Cuando llevas años con un grupo puede ser que el mensaje canse y desgaste pero en el caso del Cádiz no es así y los jugadores tienen muy claro lo que hacer en el campo".

"Rubén Sobrino le ha venido muy bien al Cádiz. Ha asumido su rol junto a Negredo y Choco Lozano. En el mercado invernal hacían falta algunos retoques para salvar la categoría y han acertado con ese fichaje", apunta.

Sobre las manos y el VAR, Oli destaca que "parece que tienes que jugar con el reglamento debajo del brazo, no se entiende nada. Al fútbol se juega en la calle y en la playa y siempre sabemos cuando es falta y cuando no. Está con un protagonismo del VAR excesivo, los árbitros son importantes pero los protagonistas son los futbolistas. No hay Dios que entienda lo de las manos, estamos en un fútbol de laboratorio y un deporte en conserva que queremos tenerlo todo controlado. Ahora tienes que cortarte las uñas el día anterior porque sino estás en fuera de juego".

