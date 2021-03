Botubot, un Cádiz - Valencia para sus dos corazones

Hablar de Cádiz y Valencia es hacerlo en tierras gaditanas de un nombre importante en la historia de ambos equipos, Manolo Botubot. Gaditano pero arraigado en su trayectoria deportiva en el Valencia, el que fuera defensor recuerda lo que supone el partido de la semana que viene.

"He jugado en más equipos pero para mi tengo dos equipos en mi corazón, Cádiz y Valencia. No me puedo olvidar del club que me ha dado toda mi trayectoria deportiva ni del club del que vengo. Cuando llegan partidos como este tendo dos corazones, uno allí y otro aquí, no tengo el corazón partido", explica el que fuera exjugador de ambos equipos.

Manolo Botubot recuerda su traspaso al Valencia. "Subí al primer equipo del Cádiz en septiembre, jugué el Trofeo del Cuvillo en El Puerto de Santa María y a partir de ahí me quedé en la primera plantilla y solo disputé siete partidos. Vinieron varios equipos a por mi, algunos como el Barcelona y el Valencia. La situación económica del Cádiz no era buena y necesitaban llenar las arcas. Yo era el único jugador por entonces para que el club pudiera sacar un dinero importante".

"Pasé momentos difíciles porque yo era muy joven, tenía 21 años y nunca había salido de mi casa. Me vi muy pronto en una ciudad grande y en un club que fichaba a base de talonario. El Valencia era un club enorme por entonces". Botubot no se arrugó. "Poco a poco me fui adaptando y jugando minutos, al final estuve ocho temporadas disfrutando e incluso jugando con la Selección. Coincidí con gente como Mario Kempes, algo que nunca olvidaré", explica.

El partido en Carranza

"Ahora mismo jugar en el Valencia es muy complicado, ya no es sóla la imagen del entrenador que es importante, toda la sapiencia que pueda tener no está reflejada en cómo se debe llevar un club de fútbol. No hay capitán en el barco del Valencia, todo está en manos de personas ajenas al deporte que dirigen el club como si fuera una mera empresa".

"Al Cádiz le doy muchas opciones, aunque el partido es complicado y díficil. El Cádiz parece que está más cómodo jugando fuera que en casa, está echando mucho de menos al cadismo y a la afición. Enfrente va a tener un Valencia que está necesitado de sacar puntos por la historia que atesora. Es un club que si baja es un drama".

No obstante, Botubot recuerda que el Cádiz necesita también ganar. "Son dos partidos sin conocer la victoria y toca ya ganar. Tiene la permanencia cerca pero debe sumar esos puntos que necesita y que le acerque mucho el objetivo".

Botubot ya no es presidente de los veteranos amarillos

"He decidido dejar la Asociación de Veteranos porque es muy complicado trabajar y luchar por una serie de cosas cuando quizás no tienes el apoyo que se requiere. Cuando tienes un objetivo y no encuentras ese apoyo que necesitas encuentras muchos problemas y a estas alturas de la vida no quiero crearme problemas".

