El Virgili pasa página y se centra en la permanencia: "Hay que seguir adelante"

Pasar página. Es lo que hace el Cádiz CF Virgili tras no lograr la clasificación para el play off de ascenso a Segunda División. Los de Pepe Narváez no fueron capaces de sumar el punto necesario en los últimos partidos que le diera el pase y ahora tendrán que afrontar una fase por la permanencia en Segunda División B.

El técnico del cuadro cadista ha estado en los micrófonos de COPE. "Tenemos que pasar página y aprender de los errores. No hemos estado como hubiéramos querido y ahora tenemos que ser humildes y saber que hay que defender este escudo hasta el final de la temporada".

Jesús López, directivo del club, recuerda que "llevamos solo dos años en la categoría y aunque no hemos cumplido con el objetivo que teníamos en mete tenemos que afrontar ahora esta segunda fase sabiendo que hay que competir al máximo".

Escucha la entrevista en Deportes COPE Cádiz.

Calendario del Virgili

El comienzo de esta nueva fase será el fin de semana del 27 de marzo de 2021 y el Cádiz CF Virgili se tendrá que desplazar hasta la Región de Murcia para enfrentarse al Adimul Puntarrón Futsal. La competición la acabarán los amarillos el 26 de junio de 2021 ante el Zambú CFS pinatar, también en tierras murcianas y como visitantes.

El calendario de partidos del Cádiz CF Virgili en el Subgrupo 5D de Segunda División B de Fútbol Sala es el siguiente:

Jornada 1 (27/03/2021): Adimul Puntarrón Futsal - Cádiz CF Virgili

Jornada 2 (03/04/2021): Cádiz CF Virgili - CD Atlético Carranque

Jornada 3 (10/04/2021): MSC Sporting Club Constitución - Cádiz CF Virgili

Jornada 4 (17/04/2021): Cádiz CF Virgili - Club Torremolinos FS

Jornada 5 (24/04/2021): CD Victoria Kent - Cádiz CF Virgili

Jornada 6 (01/05/2021): Cádiz CF Virgili - Zambú CFS Pinatar

Jornada 7 (15/05/2021): Cádiz CF Virgili - Adimul Puntarrón Futsal

Jornada 8 (22/05/2021): CD Atlético Carranque - Cádiz CF Virgili

Jornada 9 (29/05/2021): Cádiz CF Virgili - MSC Sporting Club Constitución

Jornada 10 (05/06/2021): Club Torremolinos FS - Cádiz CF Virgili

Jornada 11 (12/06/2021): Cádiz CF Virgili - CD Victoria Kent

Jornada 12 (26/06/2021): Zambú CFS Pinatar - Cádiz CF Virgili