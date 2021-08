Betis - Cádiz (1-1): Los amarillos van a más

Buen partido en el Benito Villamarín ante el Betis de Manuel Pellegrini. Un equipo verdiblanco con mucha calidad pero que vio como un Cádiz con las ideas más claras y cambiando incluso el sistema por momentos era capaz de plantarle cara y no quedarse lejos de la victoria. La sensación del partido es que el Cádiz con algo más sentenciaría este tipo de partidos.

Un gol de Negredo adelataba al Cádiz en la primera parte tras repetir un penalti. Los amarillos se ponían por delante pero el Betis empataba gracias a un error en defensa que aprovechaba Juanmi en un córner. El Cádiz se reponía y Alarcón tenía el gol con un disparo al palo al que respondía Fekir también con un lanzamiento a la madera.

Los cambios de Cervera en el descanso con Alex e Iza daban más mordiente a un Cádiz que tenía llegadas aunque defendía más atrás. El Betis lo intentaba con mucha posesión pero era el equipo cadista el que tenía ocasiones más claras. Finalmente un empate que deja buenas sensaciones al Cádiz en el arranque liguero.

Cervera, satisfecho

Más que satisfecho salía Álvaro Cervera del partido del Cádiz CF ante el Real Betis en el Benito Villamarín. El técnico, que cambió piezas en el descanso, vio como en la segunda parte su equipo salió más fuerte y cambió el guión de un encuentro que en la primera parte parecía más decantado del lado local. Finalmente, un empate justo pero con la sensación de que el equipo gaditano tuvo las ocasiones sufientes para ganar el partido.

"A diferencia de otros días hemos llegado muchas veces al ataque. Hemos defendido muy atrás pero hemos llegado mucho arriba. Hay que mejorar, ¿hay que defender más adelante? Eso hace que el rival tenga más espacios. No quería defender tan atrás pero me he tenido que poner con cinco en el centro del campo y nos estaban cosiendo en la banda derecha. Nos hemos puesto con cinco y lo hemos conseguido frenar al rival y además hemos tenido contras. Hay que mejorar pero el punto es bueno", explicaba Cervera.

En el tiempo de asueto el técnico quitó a Perea y Jonsson metiendo a Iza y Álex. El Cádiz fue más reconocible. "En el descanso estaba descontento. Es verdad que hemos marcado un gol y nos han marcado en un córner, eso no me ha gustado, el rival tiene que ser mejor para ganarnos. Los cambios han sido por los jugadores del centro del campo porque son claves para nosotros, Jonsson y Perea estaban cansados y quería sacar gente más fresca".

El entrenador destacaba el trabajo de jugadores como Alarcón. "Sabemos lo que da, Espino ha estado muy bien, Fali, Iza ha hecho una gran segunda parte y los que no están bien ya lo estarán, no nos fijamos mucho en eso".

Balance positivo en dos jornadas

Con dos empates en dos jornadas, el balance es positivo. "Para nosotros no perder ninguno de los dos partidos es bueno. En el Villamarín ganarán algunos equipos pero no lo harán con facilidad", explicaba el entrenador.

Cervera no olvida que le gustaría hacer más cosas en el campo pero a poco es consciente que su equipo irá a más. "En cuanto ves la alineación del Betis ya sabes a qué van a jugar. Podemos presionar arriba, nuestra estadística dice que cuando defendemos juntos somos un equipo menos vulnerable. Hay que sacar puntos y en eso estamos. Me gustaría defender más adelante pero a otros equipos les gustaría llegar la cantidad de veces que hemos llegado".