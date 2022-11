Ayala: "A pesar de las derrotas, el juego va de menos a más"

Sergio Ayala debutó esta temporada con el San Fernando en la derrota del cuadro azulino en Pontevedra. El jugador ha estado en los micrófonos de COPE Cádiz.

"Nos faltó efectividad. Tuvimos muchas ocasiones de gol pero no logramos materializarlas. No se puede perdonar tanto porque ante rivales poderosos ellos no van a perdonar", reconoce el central.

Ayala recuerda que "hemos hecho méritos para sumar más puntos en las últimas jornadas. El juego ha mejorado desde la llegada de Salva y entiendo que los resultados tarde o temprano tienen que llegar".

El jugador tuvo una lesión en verano y desde entonces, ya recuperado, ha buscado minutos que encontró en Pontevedra. "Ha sido un camino largo pero he trabajado mucho. Me encuentro bien físicamente y ahora mismo estoy para seguir jugando". No obstante, el jugador recuerda que "cuando no juegas lo importante es hacer vestuario y ayudar al equipo desde fuera".

Este domingo visita La Isla el Fuenlabrada. "Un rival complicado al que esperamos ganar para darle una buena recompensa a la afición", recuerda el zaguero azulino.