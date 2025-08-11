COPE
El análisis de la pretemporada y la actual plantilla del Cádiz CF

Escucha el primer programa de la temporada de Deportes COPE Cádiz con el tiempo de debate en El Tertulión 

Once del Cádiz en el Trofeo Carranza
Deportes COPE Cádiz (11-8-25)

Rubén López

Hasta una decena de incorporaciones suma el Cádiz CF en este mercado de verano. Sin embargo, algunos de los jugadores que han llegado no van a estar con el equipo cadista en la campaña que está a punto de comenzar por diferentes motivos. 

Algunos de ellos no han convencido a Garitano, mientras que otros realmente no tenían muchas opciones de estar en la plantilla cadista, caso de Obeng o Caicedo entre otros. 

También se da el caso de jugadores apartados que pueden ser repescado, caso de Rubén Sobrino que todo apunta a que finalmente se va a quedar en el club gaditano e incluso con la opción de renovar su contrato. 

En El Tertulión de COPE Cádiz analizamos la pretemporada del Cádiz y también miramos al estreno liguero de este próximo fin de semana ante el Mirandés. Los amarillos llegan al choque con un once más o menos definido y con la clara intención de comenzar bien la temporada. 

