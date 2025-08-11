El análisis de la pretemporada y la actual plantilla del Cádiz CF

Hasta una decena de incorporaciones suma el Cádiz CF en este mercado de verano. Sin embargo, algunos de los jugadores que han llegado no van a estar con el equipo cadista en la campaña que está a punto de comenzar por diferentes motivos.

Algunos de ellos no han convencido a Garitano, mientras que otros realmente no tenían muchas opciones de estar en la plantilla cadista, caso de Obeng o Caicedo entre otros.

También se da el caso de jugadores apartados que pueden ser repescado, caso de Rubén Sobrino que todo apunta a que finalmente se va a quedar en el club gaditano e incluso con la opción de renovar su contrato.

En El Tertulión de COPE Cádiz analizamos la pretemporada del Cádiz y también miramos al estreno liguero de este próximo fin de semana ante el Mirandés. Los amarillos llegan al choque con un once más o menos definido y con la clara intención de comenzar bien la temporada.