Tino sobre su pasodoble a Quiñones: "No me ha gustado las cosas que ha dicho desde que lo eligieron pregonero"

La comparsa 'Caminito del Falla' ha cumplimentado su primer pase de este concurso de agrupaciones del 2023. Una buena actuación que no ha pasado desapercibida, sobre todo por el segundo pasodoble en el que Tino Tovar, autor de la agrupación, critica duramente al pregonero Joaquin Quiñones. Tovar se queda con la vena artística del pregonero, pero no con su persona.

"No le quiero dar más recorrido. He crecido con las coplas de Joaquín y me gustó mucho que lo elegieran y no me gustó de la manera que habló de los compañeros del concurso. Todo el mundo es libre de opinar y me sorprendió que dijera esas cosas. Le deseo que haga un pregón extraordinario y que lo disfruten tanto él como los gaditanos", destacaba Tovar.

Asimismo, Tino apuntaba que "al final es tener la opinión sobre algo. Una noticia que fue alegre para mi se convirtió en triste. Nació este pasodoble y nada más. Esto es carnaval y cantamos lo que se nos ocurre".

"Me quería quitar la espina del último concurso"

El autor soltaba adrenalina tras la actuación de su grupo. "Empezando a bajar toda la tensión y ahora mejor. Esta comparsa ha sido muy espontánea, lo que me apetecía hacer lo he hecho. Se ha notado la frescura. He disfruatdo mucho en los ensayos, ha sido todo ilusionante que nos ha transmitido la ilusión. Tenía ganas de quitarme del último concurso".

"El último concurso fue cuando fue y muchos componentes estaban con Clandestino. Hemos empezado tarde esperando a que los componentes se decidieran a salir".

