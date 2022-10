Tangos y Pasodobles. Chato, presidente del jurado: "Una agrupación que es el 1, no puede quedar el 15"

Francisco Javier Ramírez 'Chato' ha sido de todo en el Carnaval de Cádiz. Él mismo reconoce que eso es un valor añadido para su designación como presidente del jurado del COAC 2023. "He sido autor, componente, vocal en el jurado de 2022. He visto el concurso desde diferentes prismas y creo que eso me puede ayudar mucho en mi labor", reconoce en los micrófonos de COPE.

Apelando al símil futbolístico, este arqueólogo gaditano, exconcejal del PSOE y mítico caja de la comparsa de Joaquín Quiñones (luego autor), espera "pasar desapercibido. Que los protagonistas sean las coplas y no los jueces". Eso sí, él mismo asume el 'cajonazo'. "En Carnaval sólo se queda contento el que gana. Dicho esto, yo he vivido de todo. Un cuarto premio con 'Los camellos' dejando fuera a Juan Carlos Aragón, Jesús Bienvenido y Antonio Martín, y verme son el día grande con agrupaciones como 'En propia mano'. Nada me va a asustar. No temo perder amigos", reconoce porque "va a llover, y nunca es a gusto de todos".

ESCUCHA TANGOS Y PASODOBLES CON LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL JURADO

Lo que sí deja más que claro Chato, y viendo lo que ha pasado en 2022, es que "no sé si ganará la que más guste, pero la 1 no puede quedar la 12, ni la 14 puede entrar en la Final. Eso es así", explica.

"El concurso de 2022 fue 'sui generis'"

"Quiero sea un Concurso normal después de ese tan 'sui generis' de mayo. Se solicitaba algo más de transparencia, de normalidad, y por ello se ha nombrado al presidente con mayor antelación y mi objetivo es que se sepan los vocales antes del sorteo (27 de noviembre). El jurado ya está cerrado a expensas de su aprobación. Los participantes merecen saber cuanto antes quiénes les van a puntuar. También ayuda que se adelante el calendario para ayudar a artesanos, costureras, que puedan priorizar sus trabajos".

La decisión del presidente del jurado

"Este debate es muy antiguo. La última propuesta de Antonio Rivas consiste en que lo elijan los representantes legales de las agrupaciones. Pero Cádiz es muy chica, existen muchos intereses creados... si hasta tenemos problemas con el artículo de que no puede participar nadie que tenga un segundo grado de consanguinidad. Cuando estaba el Patronato, se pedía que el Ayuntamiento se mojara. Y ahora lo hace. Siempre habrá suspicacias, pero entiendo que es la fórmula menos mala".

¿Son un suplicio las bases?

"Creo que las bases son correctas. Pero en Cádiz somos muy extraordinarios y le damos la vuelta a las cosas para ver cómo consigo que me beneficien. Es lo que ocurrió en el último certamen con el tema de los repertorios inéditos, que se acogieron a la literalidad. Pero todos sabíamos y entendíamos que era inédito. Solicito a los que vengan que intenten ponérselo más fácil al jurado, que vayan de forma sana a disfrutar del Concurso".